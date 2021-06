Nördlingen

Verzögert sich der Ausbau der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen?

Plus Im August 2022 soll der erste Bauabschnitt zwischen Nördlingen und Möttingen fertig sein. Doch derzeit wird kaum an der Strecke gearbeitet. Wann es Neues zur Umfahrung geben soll.

Von Bernd Schied

Auf der großen Bautafel an der B25, kurz hinter Nördlingen in Richtung Möttingen, steht das Datum „August 2022“ als Fertigstellungstermin für den ersten Abschnitt des umstrittenen dreispurigen Ausbaus der Bundesstraße. Sie ist die Hauptverkehrsader zwischen Donauwörth und Feuchtwangen in Mittelfranken, viel befahren vor allem vom Schwerlastverkehr mit gefühlt steigender Tendenz.

