Großeinsatz für die Rettungskräfte an der Wörnitz

64-jähriger Mann ist offenbar bei einem Unfall in den Fluss gestürzt. Nach ihm wird fieberhaft gesucht.

Großeinsatz für die Rettungskräfte der Region am Dienstagabend an der Wörnitz bei Oettingen. Ein 64-jähriger Mann ist offenbar bei einem Unfall in den Fluss gestürzt und nicht mehr aufgetaucht. Feuerwehr Oettingen, DLRG und Wasserwacht sind nach ersten Erkenntnissen – Stand 22 Uhr – im Einsatz, um den Mann zu suchen. Weitere Infos demnächst, falls neue Erkenntnisse vorliegen.