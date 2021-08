Oettingen

Mann stirbt bei Betriebsunfall in Oettingen

Die Kriminalpolizei bestätigt einen tödlichen Unfall in einem Betrieb in Oettingen.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Donnerstag vergangener Woche bei einem Betrieb in Oettingen ereignet. Das bestätigt der Leiter der Kriminalpolizei Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion. "Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen am Donnerstag übernommen und war am Freitag mit der Berufsgenossenschaft vor Ort", so Michael Lechner. Letztlich sei es wohl ein tragischer Betriebsunfall. Wie genau sich dieser ereignet hat, sei aktuell Gegenstand der Untersuchungen. Kollegen hätten den 62-Jährigen am Donnerstagnachmittag leblos an einer Arbeitsmaschine aufgefunden. "Momentan gibt es keine Hinweise auf vorsätzliches Fehlverhalten von anderen", sagt Lechner zu unserer Redaktion. Auch die Prüfung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

