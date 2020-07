vor 20 Min.

Söder in Nördlingen: Was Deutschland von der Varta-Baustelle lernen soll

Plus Ministerpräsident Söder besucht den Nördlinger Varta-Standort. Er betont die Bedeutung der Batterie als Schlüsseltechnologie. Vor dem Gelände demonstrieren Landwirte.

Von Philipp Wehrmann

98 Meter breit, 91 Meter lang, 22,5 Meter hoch: So groß wird die neue Varta-Fabrik in Nördlingen. Mit ihrem bestehenden Werk, dem angemieteten Kathrein- und Güdelgebäude verfügt die Firma dann über 60000 Quadratmeter Fläche in Nördlingen. Groß genug für Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), um die Stadt zu besuchen und einen Grundstein für ein Gebäude zu legen, das nach wenigen Monaten Bauzeit schon fast zur Hälfte fertig ist. Anfang 2021 soll die Produktion dort hochgefahren werden.

Seit Frühjahr baut Varta eine neue Batteriefabrik. Das Unternehmen bezeichnet sie als die modernste Europas. Kürzlich hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) einen 300-Millionen-Euro-Förderbescheid in Ellwangen an das Unternehmen übergeben. 101,5 Millionen Euro fließen in den Nördlinger Standort (wir berichteten). Varta-Chef Herbert Schein bedankte sich bei Söder für die Förderung. „Sie haben gezeigt, dass Sie an uns glauben“, sagte er. Man dürfe die Batterie nicht asiatischen und amerikanischen Unternehmen überlassen.

Söder bei Varta: Zukunft findet in Nördlingen statt

Es handle sich um eine Schlüsseltechnologie, die Europa und Deutschland zu lange zu wenig beachtet hätten, sagte Söder. Andere Länder förderten ihre Batterieindustrie noch stärker. „Wir erleben Elektrifizierung überall.“ Söder hob die Bedeutung der Technologie im Kampf gegen den Klimawandel hervor. „Dass Zukunft in Nördlingen, in Bayern, in Nordschwaben stattfindet, ist ein gutes Signal.“ Varta sei ein Teil einer neuen „Hightech-Entwicklung“. Söder lobte die Geschwindigkeit der Baustelle. „Wir müssen es in Deutschland schaffen, schneller zu werden. Wir können es, aber wir brauchen so unendlich lange Zeit für einfache Fragen.“

Mit Blick auf die Coronakrise sagte Söder, dass noch harte Zeiten bevorstünden. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass die wirtschaftlichen Folgen sehr schwierig sind, und zwar dramatisch.“ Eigentlich wollten Bayern und Baden-Württemberg auch einen Batterieforschungsstandort, doch der Bund vergab ihn nach Münster. Diese Entscheidung kritisierte Söder am Montag erneut. Dort gebe es keine Batteriekultur, sagte er. „Wenn es um das Knowhow in der Entwicklung der Batterie geht, da ist in Deutschland die Batterie im Süden zu Hause.“ Begleitet wurde Söder von Roland Weigert (Freie Wähler), Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium. Er betonte, der Schritt sei für Nordschwaben „pures Gold“. Auch kleine Unternehmen und der Mittelstand würden dadurch profitieren.

Varta begann in Nördlingen mit wenigen Büros

Ulrich Lange (CSU) hob hervor, dass das Technologie Centrum Westbayern (TCW) eine Schlüsselrolle bei der Ansiedlung Vartas gespielt habe. „Wir wollen eine konkurrenzfähige und zukunftsweisende Batterieproduktion mit hoher Relevanz für viele weitere Branchen und damit zukunftsfähige Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland aufbauen“, sagte er. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler (CSU) sagte, es sei ein gutes Signal, dass das „Zukunftsprodukt Batterie“ in Nördlingen gebaut werde.

Landrat Stefan Rößle (CSU) sagte, Varta habe zunächst wenige Büros im TCW gemietet und sei jetzt größter Arbeitgeber Nördlingens. Das Unternehmen sei ein Leuchtturm für die Region. „Ich wünsche mir, dass der Leuchtturm leuchtet, nicht nur in Nördlingen, sondern für das ganze Ries und den Landkreis.“

Die Expansion im Ries soll mit der aktuellen Baustelle offenbar nicht enden. Oberbürgermeister David Wittner (PWG) sagte: „Es sind ja heute auch mehrere Grundstückseigentümer hier. Das kriegen wir schon hin.“ Die Stadt Nördlingen wolle die gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen fortsetzen. Schon jetzt ist klar, dass sich die Mitarbeiterzahl in Nördlingen von aktuell 800 mindestens verdoppeln wird, wie Schein sagte.

Landwirte demonstrieren bei Söders Besuch in Nördlingen

Vor dem Werksgelände demonstrierten Bauern mit ihren Traktoren. Der Balgheimer Friedrich Schäble war mit seiner Familie gekommen. „Viele der Auflagen für Landwirte sind in der Praxis kaum umsetzbar und ergeben aus fachlicher Sicht auch keinen Sinn“, kritsierte er. Fachleute müssten stärker in die Agrar-Gesetzgebung eingebunden werden.

Ein Sprecher der Gruppierung „Land schafft Verbindung“ forderte im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten, dass die Beratungsinfrastruktur in Behörden verstärkt werden müsse. Söder sagte, er unterstütze das Anliegen. Der Ministerpräsident ging auf die Demonstranten zu und rief, die Landwirtschaft müsse stärker in den Fokus rücken. „Es braucht nicht nur Geld, sondern Anerkennung.“

84 Bilder Ministerpräsident Söders Besuch bei Varta in Nördlingen in Bildern Bild: Jochen Aumann

Sehen Sie sich dazu auch unser Gespräch über die Corona-Krise mit Ministerpräsident Söder an:

Augsburger Allgemeine LIVE mit Markus Söder Die beliebte Gesprächsreihe "Augsburger Allgemeine LIVE" findet heute um 19 Uhr im Video-Format statt. Zu Gast bei Chefredakteur Gregor Peter Schmitz ist Ministerpräsident Markus Söder, wir übertragen hier live. Eure Fragen könnt ihr weiterhin an live@augsburger-allgemeine.de senden. (Foto: Peter Kneffel, dpa) Gepostet von Augsburger Allgemeine am Montag, 29. Juni 2020

Themen folgen