vor 36 Min.

Unfall auf B466: Unbekannter fährt einfach weiter

Zwei Unfallfluchten haben sich am Samstag in Nördlingen und in Oettingen ereignet.

Eine 23-Jährige ist am Samstag auf der B466 von Hainsfarth nach Oettingen gefahren. Auf der Wörnitzbrücke kam ihr nach Angaben der Polizei ein Lastwagen entgegen, welcher auf ihre Fahrbahnseite geriet. Die Frau musste deshalb nach rechts ausweichen und geriet gegen den Bordstein, wodurch ein Reifen an ihrem Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Der entgegenkommende Lkw-Fahrer fuhr weiter ohne anzuhalten. Hinweise auf dieses Fahrzeug an die Polizei Nördlingen.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich ebenfalls am Samstag in Nördlingen: Auf dem Parkplatz vor dem Kaufland wurde ein geparkter BMW hinten links angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich der Polizei zufolge zwischen 17.30 und 18 Uhr. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Schadensverursacher an die Polizei in Nördlingen. (pm)

