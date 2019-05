Verkehrsbelastung: Limit für Oettinger Straße gefordert

Plus Der Umleitungsverkehr und Schäden im Asphalt machen Anwohnern des Oettinger Schloßbucks zu schaffen. Die Westumgehung würde Abhilfe schaffen, meint die Bürgermeisterin.

Am Esstisch von Familie Seibold muss man die Lastwagen weder sehen noch hören. Dazusitzen genügt, und man weiß, dass sie am Haus vorbeifahren. Der Wandschrank zittert, die Lampe flackert. Wieder und wieder.

Die Seibolds spüren die Erschütterungen. Grund ist ein geflicktes Stück Straße nach einem Wasserrohrbruch. Gerade jetzt hat sich die Lage vor dem Haus am Schloßbuck in Oettingen verschärft, denn durch die gesperrte Bundesstraße 25 zwischen Möttingen und Harburg weicht ein Teil des Schwerlastverkehrs von Donauwörth Richtung Dinkelsbühl über die Oettinger Ortsdurchfahrt aus. Über das kaputte Stück Straße rollt so gut wie jedes Fahrzeug. Das geht auch dem Haus aus dem Jahr 1790 an die Substanz.

Durchgängig Tempo 30 gefordert

Sabine Seibold wandte sich in einem offenen Brief vor etwa einer Woche an Landrat Stefan Rößle, das Verkehrswesen im Landratsamt und Oettingens Stadtvertreter. Ihre Forderungen nach Tempo 30 entlang der Staatsstraße 2214 vom Kreisverkehr bis zum Ortsausgang Richtung Ehingen an der Kellerstraße sind allerdings nicht neu. Im März 2014 überreichte sie dem Landrat 1442 Unterschriften. Seither ist am evangelischen Kindergarten in Oettingen der Verkehr auf Tempo 30 begrenzt. Rößle und Bürgermeisterin Petra Wagner sprachen von einem Teilerfolg. Inzwischen ist das Tempolimit auf die Betriebszeiten der Einrichtung reduziert.

Verkehrsbelastung Schloßbuck: Dauerlösung muss kommen

Seibold klagt in ihrem Schreiben, dass viele Verkehrsteilnehmer nicht interessieren würde, dass am Kindergarten Tempo 30 beginne. „Erlaubt sind davor 50, gefahren werden mindestens 70“, schreibt sie. Das mindeste sei nun, so Seibold, während der Umleitungszeit das Tempolimit zu bekommen. Sie beruft sich auf Deiningen im vergangenen Jahr, wo ebenfalls nur noch 30 gefahren werden durfte.

Insgeheim hofft die Familie Seibold allerdings auf eine Dauerlösung. „Ich denke, es ist im Interesse aller Verantwortlichen, etwas zu unternehmen, bevor wirklich noch etwas Schlimmeres passiert“, sagt Sabine Seibold. Zu Unfällen sei es allerdings schon gekommen, erinnert sich das Ehepaar. Ein Rollerfahrer sei nach einem Unfall mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Auch eines ihrer eigenen Kinder sei bereits mit dem Rad auf der Straße gestürzt, vor Schreck, weil ein Auto angeschossen gekommen sei. Seibold fragt sich: „Muss erst jemand tot sein, bevor das Limit für die gesamte Strecke kommt?“

Am Montag waren Vertreter von Polizei und Landratsamt vor Ort, sagt Ottmar Seibold. Ihr Anliegen werde bereits bearbeitet. Das bestätigt Nördlingens Polizeichef Walter Beck. „Aus unserer Sicht wäre es wichtig, dass man die Straßenschäden behebt“, sagt Beck. Im Gespräch sei, eine Messanlage aufzustellen, die Durchfahrtszahlen und Geschwindigkeit der Fahrzeuge aufzeichnet. Anhand der Ergebnisse könnten dann weitere Entscheidungen getroffen werden. Gestern dann maßen Zivilbeamte eine Stunde lang die Geschwindigkeit. Von den 58 Lastwagen sei keiner zu schnell gefahren. Die Verkehrsbelastung streitet Beck nicht ab.

Gabriele Hoidn, Sprecherin des Landratsamts, sagte auf Nachfrage, dass ab dem heutigen Mittwoch eine Woche lang eine Verkehrsmessung durchgeführt werde, um dann zu entscheiden, ob ein Tempo-Limit möglich sei oder nicht.

Westumgehung würde Abhilfe schaffen

Für Bürgermeisterin Petra Wagner ist klar, dass den Anliegern des Schloßbucks geholfen werden muss. „Deswegen versuchen wir mit dem Landratsamt und der Polizei, eine Verbesserung zu erreichen“, sagte Wagner. Kurzfristig läge Tempo 30 nahe. Langfristig greift sie einen anderen Plan auf, den es bereits seit Jahrzehnten gibt und dem die Bürger schon einmal ein Nein erteilt haben: die Westumgehung Oettingens. Denn anders als entlang der B466 lasse sich im Bereich der Staatsstraße kein Lärmschutz errichten.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von RN-Redakteurin Verena Mörzl.