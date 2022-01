Wallerstein

12:30 Uhr

Verurteilt wegen Körperverletzung: Rieser erreicht mildere Strafe

Plus Eine Schlägerei in Wallerstein am Dreikönigstag 2020 muss vor Gericht nicht erneut aufgerollt werden. Vor der Sparkasse wurde ein Geschwisterpaar verprügelt.

Von Michael Siegel

Während das nächste Verfahren schon auf ihn wartet, hat ein 27-Jähriger vor dem Augsburger Landgericht erreicht, das juristische „Gewirr“ um seine Person etwas aufzulösen. Weil der Mann eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und zwei Monaten akzeptierte, wurde ihm eine weitere von acht Monaten erlassen. Und er bekommt etwas an die Hand, um seine Aussichten beim nächsten Prozess zu verbessern. Der Mann war vom Nördlinger Amtsgericht unter anderem verurteilt worden, weil er mit einem weiteren Täter zwei Brüder in Wallerstein erheblich verletzt hatte. Im Gefängnis, so äußerte der Angeklagte jetzt vor Gericht, wolle er per Ausbildung die Grundlage für sein künftiges Berufsleben und ein rechtschaffenes Leben legen.

