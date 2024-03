Ederheim

18:00 Uhr

Dieses Gerät soll in Ederheim gegen Motorradlärm helfen

Plus Im Sommer ist die Kreisstraße zwischen Ederheim und Aufhausen beliebt bei Motorradfahrern. Gegen den damit einhergehenden Verkehrslärm sollen auch Schilder helfen.

Von Verena Wengert

Erstmals wird im Landkreis Donau-Ries ein Lärmdisplay getestet. Es wurde am Ortsausgang von Ederheim Richtung Christgarten installiert. Damit wollen die Gemeinden Ederheim und Forheim, die Abteilung Verkehr des Landratsamts und die Polizei gemeinsam mit dem ADAC für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Konkret geht es um die Kreisstraße Don 1 zwischen Ederheim und Aufhausen, die auch als Motorrad-Ausflugsstrecke beliebt ist. In den Sommermonaten röhren die Motoren deshalb gerade an schönen Tagen entlang der Strecke – zum Leidwesen der Anwohnerinnen und Anwohner. Die Beteiligten erhoffen sich vom Lärmdisplay und den Schautafeln, dass die Fahrer sensibilisiert werden und somit leiser und langsamer fahren. So soll das Pilotprojekt im Ries ablaufen.

Kurz vor dem Ortsschild von Ederheim hängt das viereckige Gerät an einem Laternenmast. Überschreiten Fahrer einen Wert von 77 Dezibel, was laut Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern in etwa der Lautstärke eines Rasenmähers entspricht, zeigt das LED-Display „Bitte leise“ an. Gemessen wird der Wert einige Meter vorher. Bei der Vorstellung des Sicherheitsprojekts am Mittwochvormittag wurde die Dezibelstufe zum Zweck der Demonstration auf 65 abgesenkt. Somit schlug es auch bei Autofahrern an, die sich an Tempo 50 gehalten haben. Danach wurde es wieder auf 77 angehoben.

