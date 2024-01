Jahresrückblick

Wallerstein muss einen neuen Bürgermeister wählen

Plus Der bisherige Bürgermeister Joseph Mayer stirbt Ende Februar nach langer Krankheit. Die Trauer in der Marktgemeinde ist groß. Georg Stoller wird neu gewählt.

Von Bernd Schied

Für die Marktgemeinde Wallerstein war das Jahr 2023 von zwei einschneidenden Ereignissen gekennzeichnet. Ende Februar ist nach langer Krankheit Bürgermeister Joseph Mayer mit nur 56 Jahren verstorben. Die Betroffenheit war groß in der 3500-Einwohner-Kommune, galt Mayer doch als bürgernaher, aufgeschlossener und für alle zugänglicher Rathauschef, der 20 Jahre lang an der Spitze der Verwaltung stand und in dieser Zeit einiges bewegt hat. Er selbst war bis zuletzt optimistisch, seine Krebserkrankung zu überstehen und eines Tages wieder an seinen Scheibtisch zurückkehren zu können. Dies war ihm jedoch nicht vergönnt.

Gleich nach Bekanntwerden der Krankheit Anfang 2022 übernahm sein Stellvertreter Georg Stoller die Amtsgeschäfte, die er 14 Monate ausübte, bis er schließlich im Juni dieses Jahres mit rund 87 Prozent zum neuen Bürgermeister gewählt wurde. Sein Gegenkandidat war Andreas Lemmermeyer aus Birkhausen, der auf 12,4 Prozent kam. Stoller hatte den Vorteil, in seinem neuen Amt keine Einarbeitungszeit zu benötigen, weil er bereits seit 2002 im Gemeinderat saß und von daher mit allen kommunalpolitischen Angelegenheiten bestens vertraut war.

