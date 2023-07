Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

2538 Euro Sozialleistungen als Anreiz für Flüchtlinge? Heftige Kritik an Rößle

Plus Kommen Flüchtlinge auch wegen hoher Leistungen nach Deutschland? Und sollte man das so sagen? Darüber stritt der Kreistag nach einem Bericht unserer Redaktion.

Von Martina Bachmann

Die Sitzung des Kreistags war eigentlich schon so gut wie vorbei, als sich Gabriele Fograscher meldete. Die SPD-Kreisrätin kritisierte deutlich, was an diesem Donnerstag in ihrer Heimatzeitung zu lesen war. Unsere Redaktion hatte berichtet, wie viel Bürger- und Kindergeld einer vierköpfigen Durchschnittsfamilie in Deutschland pro Monat zusteht: 2538 Euro. So viel Geld erhalten auch Flüchtlinge aus der Ukraine, sobald sie berechtigt sind, Bürgergeld zu bekommen.

Die Zahl hatte die Geschäftsführerin des Jobcenters, Monika Holzmann, unserer Redaktion vorgerechnet. Hintergrund der Berichterstattung war aber ein anderer: Der Landkreis Donau-Ries muss in Zukunft deutlich mehr Flüchtlinge - auch aus der Ukraine - aufnehmen. Noch fehlen aber die Unterkünfte. In der Kreistagssitzung sagte Landrat Stefan Rößle, man werde nicht darum herum kommen, auch wieder Turnhallen zu belegen, wenn man schnell Unterkünfte brauche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen