Bald starten die Donau-Rieser Schauspiel-Nachwuchstage

Acht Schulen beteiligen sich an den Schauspiel-Nachwuchstagen. Von Bäumenheim bis Wemding und Marktoffingen werden Stücke inszeniert.

Im Landkreis Donau-Ries stehen die Schauspiel-Nachwuchstage bevor. Wie die Koordinatorin am Staatlichen Schulamt, Daniela Baumann, mitteilt, beteiligen sich acht Schulen an dem Projekt "Do Schau Na". Beim Theaterspielen können sich Schülerinnen und Schüler vielfältig einbringen. Dadurch werden Baumann zufolge Erinnerungen geschaffen, die sich einprägen. Auch die Lehrkräfte arbeiteten sehr engagiert. Über die Wissensvermittlung hinaus werde den Kindern Gelegenheit geben, ungeahnte Talente zu entdecken, heißt es weiter.

Die ersten Aufführungen finden am Donnerstag, 18. April, an der Grund- und Mittelschule in Oettingen statt. "Schneckenmusical" und Zeitgeist" heißen die Stücke. Kontakt zur Schule für die Anmeldung zur Aufführung besteht unter info@gms-oettingen.de per E-Mail.

Donau-Rieser Schauspiel-Nachwuchst: Erster Termin am 18. April

Weiter geht es dann am Mittwoch, 12. Juni, an der Grund- und Mittelschule in Wallerstein. Dort spielen die Schülerinnen und Schüler "Ich habe keine Angst ". Ein Junge macht sich auf die Reise, um das Fürchten zu lernen. Dabei trifft er auf seltsame Gestalten. Vielleicht sogar auf das lang ersehnte Gefühl: die Angst. Es geht um die Fragen: Was tun, wenn man keine Angst hat? Ist das gefährlich? Anmeldung für den Termin ist unter sekretariat@gms-wallerstein.de möglich.

An der Grundschule in Amerdingen wird dann am Donnerstag, 20. Juni, eine Abendvorstellung gezeigt. Der Titel des aufgeführten Stücks trägt den Namen "Kinder der Erde". Zwei Kinder erleben im Schulzeltlager, wie wichtig die Erde als ihre Lebensgrundlage ist. Kontakt für die Anmeldung per E-Mail unter sekretariat@gs-amerdingen.de.

Stück über den Regenbogenfisch wird in Wemding gezeigt

An der Grund- und Mittelschule in Wemding wird am Dienstag, 2. Juli, das Schauspiel "Regenbogenfisch, komm hilf mir" aufgeführt. "Helfen braucht Mut!" Das stellt der Regenbogenfisch fest, als ein kleiner fremder Fisch hilfesuchend zu ihm und seinen Freunden kommt. Aber leider duldet ihn niemand in der Nähe. Dann taucht ein Räuberfisch auf und bedroht den kleinen fremden Fisch. Wer hilft nun dem Fremdling? Die Auflösung gibt es in der Schule zu sehen, Anmeldung unter info@l-fuchs-ms.de per E-Mail möglich.

Am Donnerstag, 4. Juli, gibt es auch eine Aufführung an der Grundschule in Marktoffingen. Das Stück trägt den Namen "Tuishi pamoja" und es geht um das Giraffenkind Raffi und das Zebra Zea. Seit Jahren leben ihre Herden nebeneinander, aber reden nicht miteinander. Zum Glück sind da noch die pfiffigen Erdmännchen. Und der Angriff der Löwen, der ausnahmsweise mal was Gutes bewirkt. Anmeldung per E-Mail über sekretariat@gs-marktoffingen.de.

Raiffeisenbank Ries unterstützt den Schauspiel-Nachwuchs im Landkreis

Am Montag, 8. Juli, finden zwei Aufführungen statt. Die Grundschule Mönchsdeggingen spielt das Stück Prinzessin Kunigunde und die Grundschule Asbach-Bäumenheim zeigt "Nun flieg schon - Paul". Kontakt zu den Schulen gibt es per E-Mail unter sekretariat@gs-moenchsdeggingen.de und verwaltung@vs-asbach.de.

Auch die Maria-Ward-Realschule in Wallerstein präsentiert ein Stück. Dort gibt es ein Schwarzlicht-Theater zu sehen. Der Termin ist noch nicht final, soll aber am 7. oder 8. Mai stattfinden.

Die Raiffeisen-Volksbank Ries unterstützt die Aktion mit einer Spende für jede teilnehmende Schule. (AZ)