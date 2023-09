Landkreis Donau-Ries

Kaum Frauen in der Kommunalpolitik? Wie ein Workshop Abhilfe schaffen soll

Durch Kurse wie "Mehr Frauen in die Gemeinderäte" sollen Frauen zu einem stärkeren Engagement in der Kommunalpolitik kommen.

Plus In manchen Gemeinden im Landkreis Donau-Ries gibt es keine Frauen, in anderen sind sie deutlich unterrepräsentiert. Ein Kurs an der Vhs soll das ändern.

Von Gitte Händel

Die Zahl der Frauen in der Kommunalpolitik in der Region ist ausbaufähig, der Landkreis Donau-Ries liegt prozentual noch niedriger als ganz Schwaben. Ein Kurs hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Warum das wichtig ist.

Der Kurs „Mehr Frauen in die Gemeinderäte“ wurde von Bettina Praetorius, Vorsitzende von Frauen aufs Podium e.V., entwickelt und bislang beispielsweise in Brandenburg durchgeführt. Hier wird der Kurs über die Nördlinger Vhs angeboten. Start ist am 13. Oktober. Es sollen die Kompetenzen gefördert werden, die hilfreich sind, wenn man etwa „auf einem Podium“ bestehen will. Außerdem soll das gemeinsame Lernen und Arbeiten dazu beitragen, ein Netzwerk aufzubauen, das auch nach dem Ende der fünf Präsenz- und drei Online-Termine trägt. Zielgruppe sind vor allem Frauen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren, oder sich vorstellen können, es künftig zu tun.

