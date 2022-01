Mehr PCR-Tests: Hausärzte im Landkreis Donau-Ries fordern zweites Testzentrum

Plus Die Nachfrage nach PCR-Tests wächst. Das Testzentrum in Monheim sieht sich zwar gut aufgestellt. Hausärzte fordern jedoch, dass das Angebot ausgeweitet wird.

Noch gibt es kostenlose PCR-Tests für alle, um eine Corona-Infektion nach positivem Schnelltest zu bestätigen oder auszuschließen. Doch weil die Politik davon ausgeht, dass Labore mit der bevorstehenden Omikron-Wand, also einem Hochschnellen der Infektionszahlen, überlastet werden könnten, wurde am Montagabend auf dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern beschlossen, die PCR-Tests nicht mehr jedem Bürger zur Verfügung zu stellen. Wer zu einer Risikogruppe gehört oder eine solche versorgt, soll Vorrang haben.