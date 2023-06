Wo Raucher im Landkreis Donau-Ries auf Hilfe setzen können

Studien zeigen, dass die Zahl der rauchenden Jugendlichen zunimmt. Im Kreis finden sie Hilfe. Die Angebote sind zahlreich, aber noch nicht so bekannt wie gewollt.

Vielen geht es mit dem Rauchen so wie Mark Twain: "Mit dem Rauchen aufzuhören ist die einfachste Sache der Welt. Ich muss es wissen, ich hab es schon hundert Mal ausprobiert". Am vergangenen Mittwoch, 31. Mai, war der alljährliche Weltnichtrauchertag. Dieser wurde 1987 von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen. Experten sagen, dass deutschlandweit zu wenig Präventionsarbeit geleistet wird. Dass es im Landkreis Donau-Ries Anlaufstellen für Betroffene gibt, wissen nicht alle.

Schulen im Landkreis Donau-Ries bieten Suchtprävention an

"Suchtprävention gehört bei uns zu der Bildungs- und Erziehungsarbeit dazu", sagt Markus Edenhofer, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Donauwörth. In der 9. Klasse gebe es am Gymnasium gezielte Infoveranstaltungen für Suchtprävention. "Dabei kommen externe Experten in die Schule und klären die Schülerinnen und Schüler auf." Die Eltern werden dabei auch mit einbezogen: Bei der Veranstaltung seien die Erziehungsberechtigten auch teilweise mit dabei, sagt Edenhofer. "Trotzdem wird darauf geachtet, dass die Experten sich auch hinter verschlossenen Türen mit den Schülerinnen und Schülern austauschen können."

Personen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, können sich in Nördlingen an die Suchtfachambulanz wenden. Der Standort in Nördlingen ist eine Außenstelle der Suchtfachambulanz Donauwörth und steht unter dem Träger der Diakonie Donau-Ries. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte eine Mitarbeiterin aus Nördlingen mit, dass wenige Personen das Angebot in Anspruch nehmen würden. Vielen sei nicht bekannt, dass es eine Suchtberatung für Raucherinnen und Raucher gebe. Außerdem würden sich einige nicht eingestehen, ein Suchtproblem zu haben.

Die Zahl der rauchenden Jugendlichen steigt

Am Donauwörther Gymnasium ist die Zahl der Präventionsveranstaltungen seit der Pandemie gesunken, schildert Edenhofer. Der stellvertretende Schulleiter sagt, dass seinen Beobachtungen nach die Zahl der rauchenden Schülerinnen und Schüler leicht angestiegen sei. "Auf unserem Schulgelände herrscht ein striktes Rauchverbot", erklärt er. "Was die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg nach Hause machen, weiß ich nicht." Auch das Thema rund um die E-Zigaretten sei ihm bekannt. Laut der "Deutschen Befragung zum Rauchverhalten" (DEBRA) benutzen, Stand März 2023, fünf Prozent der Raucher E-Zigaretten und Tabakerhitzung. Obendrein nutzen 2,5 Prozent der 14- bis 17-Jährigen E-Zigaretten. Im Vergleich zu 2021 ist die Zahl der rauchenden Jugendlichen auch gestiegen: 2021 haben 8,7 Prozent der Jugendlichen geraucht, 2022 waren es laut der DEBRA 15,9 Prozent.

In Donauwörth gibt es bei der Caritas das sogenannte Rauchfrei-Programm. Das Programm ist an alle gerichtet, die mit dem Rauchen aufhören wollen und rauchfrei bleiben wollen. Bis zu zwölf Teilnehmende werden vom Sozialpädagogen Niels Pruin begleitet. Laut Angaben der Caritas findet der Kurs an sechs Gruppenabenden statt. Kursanbieter ist die Suchtfachambulanz Donauwörth in Zusammenarbeit mit der Vhs Donauwörth und dem IFT Institut für Therapieforschung. Experten betonen, dass es mehr solcher Hilfsangebote geben sollte: Laut den Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) gehöre Deutschland bei den Themen Tabakprävention im weltweiten Vergleich zu den Schlusslichtern. Das erklären die Experten der DHS im "Jahrbuch Sucht 2023".

