Waltraud Englisch hat den Kinderschutzbund im Landkreis Donau-Ries gegründet

Die Deiningerin hat kürzlich ihren 80. Geburtstag gefeiert. Den Kinderschutzbund gründete sie im Kreis nach einer persönlichen Erfahrung.

Sie ist für viele Menschen im Ries das Gesicht des Kinderschutzbundes: Waltraud Englisch. Kürzlich hat sie ihren 80. Geburtstag gefeiert. Bei sich zu Hause in Deiningen blickt sie auf ihr Lebenswerk zurück.

1999 gründete Waltraud Englisch den Kreisverband Donau-Ries des Deutschen Kinderschutzbundes. Lebendig erzählt sie, wie ihr eigener Sohn in jener Zeit ein nicht-eheliches Kind mit seiner Partnerin hatte und wie für ihn, als die Beziehung in die Brüche ging, kein Umgang mit seinem Kind, ihrem Enkelkind, möglich war. Die Mutter und deren Familie verweigerten dies. Englisch suchte so nach Möglichkeiten und fand Hilfe beim Kinderschutzbund im Nachbarlandkreis Dillingen. Dieser ermutigte sie, einen eigenen Kreisverband zu gründen. „Ich wollte den Vätern helfen, die keine Chance hatten, ihre Kinder zu sehen“, sagt Waltraud Englisch mit Nachdruck über ihre Motivation.

Sechs Mitstreiter bei Kinderfest in Deiningen gefunden

Mithilfe eines Kinderfestes im Juni 1998 in Deiningen fand sie sechs weitere Mitstreiter unter den Eltern zur Vereinsgründung im darauffolgenden Jahr. Der Begleitete Umgang war ein Herzensanliegen von ihr. Wenn ein „normaler“ Umgang zwischen Kind und getrennt lebendem Elternteil (meist die Väter) nicht möglich ist, weil eine Kindeswohlgefährdung zu befürchten ist, kann der Elternteil Begleiteten Umgang beantragen. Dabei handelt es sich um eine überwachte Umgangszeit zwischen Kind und Umgangsberechtigtem an einem neutralen Ort, bei der ein neutraler Dritter dabei ist. Waltraud Englisch baute hierfür ein speziell geschultes Team mit zehn Personen auf, das vom Jugendamt oder Familiengericht damit beauftragt wurde.

Die Vater-Kind-Kontakte fanden zunächst in von dem Verein angemieteten Räumen des früheren Kinderheims an der Deininger Mauer statt, später im Haus an der Ecke Hallgasse/Obstmarkt (das von Apotheker Frickhinger kostenlos überlassen wurde) und danach in der ehemaligen Jugendherberge an der Kaiserwiese, wo der Verein noch heute seinen Sitz hat. Die Väter trafen ihre Kinder meist, wie sich Englisch erinnert, zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend in Zeitfenstern von zwei Stunden. Für das Familiengericht waren die Einschätzungen von Waltraud Englisch und ihrem Team wichtig, wenn es einen längeren Umgang gewähren sollte. Der Kreisverband nahm damit in der Region eine Vorreiterrolle ein. „Ich habe jede freie Zeit reingesteckt“, sagt Englisch, die von vielen Kämpfen und eingeworbenen Spenden erzählt.

So hat Waltraud Englisch ihre Kinder erzogen

Waltraud Englisch, die 1943 in Treuchtlingen geboren wurde und gelernte Verkäuferin im Einzelhandel ist, hat selbst drei Kinder, sieben Enkelkinder und einen Urenkel. Über ihr eigenes Familienleben sagt sie, dass sie und ihr vor wenigen Jahren verstorbener Mann ihre Kinder locker, mit viel Zuwendung und gemeinsam verbrachter Zeit, bei Spielen oder Ausflügen, aufgezogen hätten. Noch heute ist Englisch dem Verein als Beisitzerin verbunden. Dessen Vorsitz übernahm 2018 Isabel Schwarz.

Diese berichtet von Schwierigkeiten, heute noch ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, weshalb der Begleitete Umgang vor drei Jahren aufgegeben werden musste. Der Kreisverband zählt heute circa 40 Mitglieder, zu Hochzeiten waren es 70. Die Arbeit des Vereins hat sich verlagert: weg von Trennungskindern, hin zu Kinderarmut. Die enge Zusammenarbeit mit der Tafel ist dabei wichtig, da dort die Zielgruppe erreicht wird. Der Kleiderladen wird stark nachgefragt, in dem gespendete Kinderkleidung und Spielsachen günstig erworben werden können. Beliebt sind auch die Unternehmungen im Rahmen des Kinderferienprogramms. Der Verein veranstaltet zudem eine Kinderweihnachtsfeier, Schwimmkurse, Bastelaktionen und Elternkurse.