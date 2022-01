Landkreis Donau-Ries

vor 33 Min.

Wo werden Kinder in Zukunft getestet: Daheim oder in der Kita?

Lollitests sollen ab Februar an 60 von 99 Kitas durchgeführt werden. Manche Kitas warten noch ab, wie gut das funktioniert.

Plus Ob Kinder im Kreis Donau-Ries die Lollitests daheim oder in der Kita machen, ist nicht geklärt. In manchen Kitas ist man unsicher, ob die Tests problemlos funktionieren.

Von Lisa Gilz

An 60 von 99 Kitas im Landkreis sollen ab Februar Pooltests durchgeführt werden. Das Landratsamt teilte am Freitag mit, dass ein Labor und ein Transportdienst gefunden wurden. Bis es allerdings mit den Pooltests losgehen kann, muss das Landratsamt entscheiden, wie die PCR-Tests durchgeführt werden. Das Lolliverfahren, das in der Pressemitteilung vergangener Woche erläutert wurde, hat auf dem Papier einen klaren Ablauf, doch gibt es noch keine Entscheidung, wo Kinder die Abstriche machen müssen. Im Pilotprojekt wurde das unterschiedlich gehandhabt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen