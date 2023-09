Mönchsdeggingen/Bissingen

Mit dem Radweg vom Ries nach Bissingen gelingt ein „Lückenschluss“

Plus Ein landkreisübergreifender Radweg soll Mönchsdeggingen mit Bissingen verbinden. Beim Spatenstich gibt es auch eine persönliche Anekdote.

Wenn über die Verkehrswende gesprochen wird, geht es häufig auch um das Fahrrad. Nachdem mittlerweile immer mehr Personen aufs E-Bike umsteigen, sind somit auch längere Strecken überwindbar – sofern es einen vernünftigen Radweg gibt. Denn neben vielen Autos auf einer Staatsstraße zu fahren, ist wenig attraktiv. Doch in Zukunft sollen Rieser über Mönchsdeggingen auch in den Nachbarlandkreis nach Bissingen kommen. Denn aktuell wird an einem interkommunalen Radweg gebaut.

Kürzlich fand der Spatenstich für den Radweg auf Rieser Flur in Untermagerbein statt: Laut Bürgermeisterin Karin Bergdolt handelt es sich um einen eigenständigen Geh- und Radweg. Unterhalb des Sportplatzes verlaufe der neue Weg noch ein Stück weit an der Staatsstraße entlang, dann in Untermagerbein durch das Baugebiet und die Ortsmitte in Richtung Kesselbrücke. Über den Spielplatz führe der Radweg letztlich in Richtung Burgmagerbein.

