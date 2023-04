Nördlingen

vor 17 Min.

Beim Stadtradeln Kilometer sammeln

Plus Nördlingen, Oettingen, Harburg, Wemding, Kirchheim am Ries und Unterschneidheim beteiligen sich. Es gibt mehrere Wege, um mitzumachen.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Noch macht dieser Frühling keine Lust auf Radeln. Kalt ist es, besonders am Morgen, und die nächsten Tage soll es wieder regnen. Genau diesen Niederschlag wünscht man sich im Juli, wo man sich lieber aufs Rad statt ins aufgeheizte Auto setzt und den kühlen Fahrtwind genießt. Einige Rieserinnen und Rieser können dann sogar beim Kilometersammeln mithelfen.

Denn die Städte Nördlingen, Oettingen, Wemding und Harburg beteiligen sich wieder an der Aktion Stadtradeln. Deren Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen vom Auto auf das CO₂-neutrale Fahrrad umsteigen, um beispielsweise zur Arbeit oder zur Schule zu kommen. Nördlingen beteilige sich bereits zum vierten Mal an dieser Aktion, sagt Theresa Traber von der Stadtverwaltung. Im vergangenen Jahr konnten 190.338 Kilometer von 758 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 40 Teams im Aktionszeitraum "erradelt" werden. Laut der Aktion Stadtradeln wurde damit ein CO₂-Ausstoß von 30 Tonnen eingespart. Die meisten Radkilometer machten in Nördlingen übrigens die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Realschule Maria Stern: Die 284 Teilnehmenden fuhren gemeinsam rund 70.000 Kilometer.

