Nördlingen

CSU-Generalsekretär Martin Huber attestiert Ampel "energiepolitischen Blindflug"

Plus Martin Huber ist seit Mai neuer Generalsekretär der Christsozialen in Bayern. Beim CSU-Neujahrsempfang im Rieskrater-Museum teilt er gegen die Ampel aus.

Der Job des CSU-Generalsekretärs bringt es mit sich, die Speerspitze der Abteilung Attacke der Partei zu sein. Das gilt insbesondere in Wahlkampfzeiten. Dafür winken später wichtige Ämter: Allein fünf Generalsekretäre wurden Parteichef oder Ministerpräsident, Markus Söder ist einer von ihnen. Der Rieser Anton Jaumann, von 1963 bis 1967 CSU-Generalsekretär, wurde später bayerischer Wirtschaftsminister. In dieser Hinsicht hatten die Mitglieder der CSU im Landkreis Donau-Ries bei ihrem Neujahrsempfang im Nördlinger Rieskrater-Museum gewisse Erwartungen an den Ehrengast, den amtierenden Generalsekretär Martin Huber.

