Nördlingen

"Verrohung" des Bauernprotests? Es gibt Kritik an den Ampel-Galgen im Ries

Plus Am Kreisverkehr vor Ehringen steht ein Galgen, daran hängt eine Ampel. Nicht nur Oberbürgermeister David Wittner geht das zu weit. Wie der BBV solche Symbole sieht.

Von Thomas Hilgendorf und Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Ein runder Strohballen steht auf dem Kreisverkehr vor Ehringen, der die B25 und die B29 miteinander verbindet. Ein Galgen ist darauf montiert worden, an dem hängt eine Ampel – ein offensichtlicher Hinweis auf die Bundesregierung. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer fahren am Montag an diesem Galgen vorbei, darunter auch eine Leserin unserer Zeitung. Sie wendet sich an die Redaktion, ist besorgt über die "Verrohung" des Bauernprotests, wie sie sagt: "Ob der Zweck wirklich alle Mittel heiligt?" Mit dieser Kritik steht die Leserin nicht alleine da.

Bernhard Kusche ist Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft. Ihm war ein Galgen in Munningen aufgefallen. Der sei zwar inzwischen wieder abgesägt worden, dafür stehe jetzt aber einer auf dem Kreisverkehr, berichtet Kusche: "Aus meiner Sicht ist das ein Aufruf zur Gewalt." Auch Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner macht bei der Protest-Kundgebung des Bayerischen Bauernverbandes am Montag auf der Kaiserwiese klar: Das mit den Galgen gehe für ihn zu weit. Am Dienstag betont der OB im Gespräch mit unserer Redaktion, der Protest der Landwirte sei aus seiner Sicht legitim und richtig, es sei gut, dass die Bauern auf die Straße gingen. Wittner betont auch noch einmal, wie wichtig die Lebensmittelerzeugung in der Region sei, welche große Rolle die Landwirte in Sachen regenerativer Energieerzeugung spielten. Aber Galgen aufzustellen, das kritisiert Wittner.

