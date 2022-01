Prozess: In der Unterhose und mit fast zwei Promille von Unfall geflohen

Plus Ein Mann fährt betrunken Auto und beschädigt bei einem Unfall nicht nur einen Zaun, sondern auch sein Auto. Die Umstände sind kurios, zeigt sich vor Gericht.

Eigentlich sollte es wohl nur ein Badetag an der Wörnitz im Sommer vergangenen Jahres werden. Ein paar Freunde treffen, doch dazu kamen Bier und Schnaps. Damit er nicht fahren muss, wollte ein heute 29-Jähriger eigentlich im Auto schlafen, wie es der Richter Gerhard Schamann vor Gericht schildert. Doch der Abend endete damit, dass der junge Mann im Krankenhaus aufwachte und er einen Unfall in einer Riesgemeinde verursacht hatte.