RN-Podiumsdiskussion zum Verkehr in Nördlingen: Seien Sie mit dabei!

OB David Wittner, die Vorsitzende des Seniorenbeirats Elisabeth Strauß, Patrick Behringer von der Hosenecke und Fritz Fischer aus Wörnitzostheim diskutieren.

Wie es ist, wenn man in der Nördlinger Altstadt keine Runde mehr drehen kann, das erleben die Menschen derzeit: Die Kreuzung Bergerstraße/Herrengasse ist gesperrt, dort entsteht der Gerd-Müller-Platz. Es gibt die Idee, den sogenannten Altstadtring auch künftig zu unterbrechen. Zudem wird über die Frage diskutiert, wie man Radfahrern mehr Platz verschaffen kann und ob es Parkgebühren innerhalb der Stadtmauern geben kann. Wir wollen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser diskutieren – und zwar am Mittwoch nach Ostern, 12. April, ab 19 Uhr im Stadtsaal Klösterle.

Auf dem Podium wird sich Oberbürgermeister David Wittner den Fragen von RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann stellen: Welche Ideen werden innerhalb des Arbeitskreises Verkehr diskutiert? Wie stellt sich der Rathauschef selbst eine Verkehrswende in Nördlingen vor? Und wie steht Wittner zu Parkgebühren? Doch die beiden sind an diesem Abend nicht alleine auf dem Podium. Patrick Behringer von der Hosenecke in Nördlingen wird seine persönliche Sicht auf die Verkehrssituation in Nördlingen schildern. Der Händler kann auch berichten, wie sich die Sperrung der Drehergasse im vergangenen Jahr ausgewirkt hat.

Podiumsdiskussion der Rieser Nachrichten: Wie steht es mit dem Busverkehr?

Elisabeth Strauß hat ebenfalls fest vor, als Vorsitzende des Seniorenbeirates bei der Podiumsdiskussion dabei zu sein. Denn gerade für Menschen, die weniger mobil sind, ist die Frage entscheidend, wie man künftig in der Altstadt das Auto nutzen kann. Was für Probleme es noch mit dem öffentlichen Nahverkehr gibt, wird Strauß ebenfalls schildern. Auch Fritz Fischer aus Wörnitzostheim engagiert sich in der Seniorenarbeit, zudem hilft er bei der Tafel mit. Welche Erfahrungen er als Nicht-Nördlinger mit dem Verkehr in der Altstadt gemacht hat, berichtet er bei der RN-Podiumsdiskussion.

Selbstverständlich wird es auch eine offene Runde geben, bei der die Besucherinnen und Besucher im Klösterle spontan ihre Fragen stellen können. Wer bei der Podiumsdiskussion dabei sein möchte, der kann sich ab Mittwoch, 29. März, anmelden: Telefon 09081/83256. Der Obolus pro Person beträgt einen Euro, alle Einnahmen gehen direkt an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not. Es ist auch möglich, sich per E-Mail anzumelden: redaktion@rieser-nachrichten.de. Am Abend werden alle Besucherinnen und Besucher eingelassen, die auf der Gästeliste stehen und den Euro in die Spendenbox werfen. Wir freuen uns auf den 12. April!