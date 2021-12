Der Nördlinger CSU-Politiker Ulrich Lange hat im Herbst das Direktmandat für den Wahlkreis Donau-Ries gewonnen. Was er für bauwillige Familien erreichen will.

Der Nördlinger CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange bleibt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Lange wurde am Montag in Berlin von seinen Kollegen in der Landesgruppe erneut auf diesen Posten gewählt. Der Rechtsanwalt Lange ist bereits seit 2009 Mitglied des Bundestages und gewann im Herbst erneut das Direktmandat des Wahlkreises Donau-Ries. Seit 2018 ist der 52-Jährige Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Seine Themen sind Verkehr und digitale Infrastruktur, Bau, Wohnen und Stadtentwicklung.

Ulrich Lange will sich für Schienen- und Straßenbau in Nordschwaben einsetzen

In einem kurzen Statement teilt Lange mit: "Ich danke für das Vertrauen und freue mich, unseren Kurs in diesen wichtigen Feldern maßgeblich zu prägen." Er sehe seine Aufgabe darin, die Arbeit von Verkehrsminister Volker Wissing und Bauministerin Klara Geywitz parlamentarisch zu kontrollieren und gleichzeitig zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, die neben der städtischen, stärker auch die Perspektive des ländlichen Raums berücksichtigen. "Zentrale Aufgaben bleiben der Ausbau und Erhalt unserer Verkehrsinfrastruktur. Dazu zählt für mich ebenso der fortgesetzte barrierefreie Ausbau der Bahnhöfe, wie auch mein Einsatz für Straßen- und Schienenbau in unserem Wahlkreis - dabei orientiere ich mich am Bedarf und nicht an irgendwelcher Ideologie."

Jungen Familien nicht den Traum vom Eigenheim rauben

Auch die Situation junger Familien gelte es vor allem in der Baupolitik im Blick zu behalten: "Wenn die neue Regierung plant, den § 13b Baugesetzbuch zu streichen, entzieht sie den Kommunen die Möglichkeit, Bauland im vereinfachten Verfahren auszuweisen. Damit blockiert sie die dringend notwendige Mobilisierung von Bauland und raubt nicht nur jungen Familien ihren Traum vom Eigenheim." (mit AZ)

