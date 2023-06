Nördlingen

Vorfreude in Nördlingen: "Die Mess' ist wie eine eigene Welt"

Plus Der Countdown läuft: Daniel Wizinger, Organisator der Nördlinger Mess', erzählt, worauf sich die Besucher dieses Jahr freuen dürfen. Höhepunkte gibt es viele.

Autokennzeichen aus Dillingen, München, Nürnberg oder Augsburg. Wenige Tage vor dem Mess'-Beginn gleicht ein Spaziergang auf der Nördlinger Kaiserwiese einem Slalomlauf durch geparkte Wohnwagen, offenstehende Transporter und Autos der Aussteller und Schausteller, die ihre Stände aufbauen. Aus jeder Himmelsrichtung klimpert es außerdem: Die Fahrgeschäfte für die Mess' werden aufgebaut. Einiges ist bekannt. Doch selbst für erfahrene Mess' Besucherinnen und Besucher wird dieses Jahr noch etwas Neues geboten.

Festzug als Startschuss für die Nördlinger Mess'

Los geht die Mess' mit dem traditionellen Festzug durch die Nördlinger Innenstadt am Samstag, 10. Juni, um 14 Uhr. Auf der fünf Kilometer langen Strecke verbreiten Festwagen, Kapellen und Fußgruppen gute Stimmung. Gestartet wird in der Löpsinger Straße. Von dort aus geht es über die Schrannenstraße und den Marktplatz in die Polizeigasse. Weiter führt der Weg über den Weinmarkt in die Hallgasse bis zum Schäfflesmarkt. Über die Drehergasse, die Bauhofgasse und die Vordere Gerbergasse zieht der Umzug dann schließlich über die Baldinger Straße auf die Kaiserwiese. Nach dem Eintreffen des Festzugs erfolgt dann die offizielle Eröffnung durch den Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

