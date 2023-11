Pater John Paul Offiah ist jetzt offiziell Reimlingens neuer Pfarrer

Die Prozession in Reimlingen vom Georgihaus zur Kirche ist beeindruckend. Auch nach dem Gottesdienst wird gebührend gefeiert.

Trotz interessanter und wechselvoller Geschichte: Einen solchen Sonntagabend hat Reimlingen noch nie erlebt und wird ihn nach menschlichem Ermessen auch nicht so schnell wieder erleben: Rund dreißig festlich gekleidete Kleriker verschiedener Provenienz waren gekommen, um die offizielle Amtseinführung von Pater John Paul Offiah SMMM, durch Dekan Jürgen Eichler in der Pfarrkirche Reimlingen mitzuerleben und mitzugestalten. Der Pater ist zwar schon einige Zeit vor Ort; die offizielle, feierliche Beauftragung zur Pfarramtsführung in Reimlingen und in der gleichnamigen Pfarreiengemeinschaft stand jedoch noch aus.

Durch die vielen Menschen wurde die Prozession vom Georgihaus zur Kirche zum beeindruckenden Ereignis: Dabei waren Fahnenträger und Musikkapelle, rund zwanzig Ministrantinnen und Ministranten aus den vier Pfarrgemeinden, das liturgische Personal - Dekan Eichler als Zelebrant mit seinem Assistenten Diakon Fuchs, die Pfarrer der weiteren zum Dekanat Nördlingen gehörenden Pfarrgemeinden, Pfarrer Friedrich Martin ( Mönchsdeggingen) als Vertreter der evangelischen Glaubensgeschwister, insbesondere aber rund dreißig Ordensbrüder und Kollegen des einzusetzenden Ortspfarrers. Festliches Orgelspiel und wohl einstudierter Chorgesang empfingen den neuen Pfarrer und eröffneten die Heilige Messe. Eine gleichermaßen respektvolle wie froh gestimmte Gemeinde erhob sich zur würdigen Begrüßung.

Neuer Reimlinger Pfarrer wird offiziell ins Amt eingeführt

Dekan Eichler beleuchtete in seiner Predigt über Matth. 22, 34ff, das Thema „Frage und Antwort“: Fragen seien erlaubt, wenn sie richtig gestellt werden. Vergiftetes Fragen führe in die Irre, sagte Eichler. Zum Fragen gehört das Zuhören, der gegenseitige Respekt. So entsteht Gemeinschaft. Eichler: "Wir dürfen auch Fragen an Gott richten, müssen aber für seine Antworten offen sein."

Das Hauptstück des Festgottesdienstes begann mit der Anrufung des Heiligen Geistes und damit, dass Pater John Paul Offiah seine Bereitschaft am priesterlichen Dienst, die er 2012 bei seiner Priesterweihe bereits erklärt hat, feierlich unter Anrufung von Gottes Beistand erneuerte. Nach Verlesung und Aushändigung der bischöflichen Urkunde folgte als „Ausdeutung des Amtes“ ein Rundgang durch das Gotteshaus, begleitet vom Gemeindelied "Nun jauchzt dem Herren alle Welt, kommt her, zu seinem Dienst euch stellt."

Die Feier der Eucharistie wurde vom Chor unter der Leitung von Christa Lutz mit Stücken aus dem „Deutschen Hochamt“ von Joseph Haydn eingeleitet, die Austeilung mit Flöten- und Orgelmusik begleitet. Ein von Herzen kommendes „Tedeum“ erfüllte den Kirchenraum zum Schluss. Mit der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes hatten Christa Lutz und Rebekka Hundsdorfer an der Orgel sowie Instrumentalsolisten und -solistinnen der festlichen Stimmung würdigen Ausdruck verliehen.

Nach dem feierlichen Auszug der Kleriker verlagerte sich das Geschehen in das Pfarrheim „Georgihaus“, wo bei überwältigendem Publikumsandrang ein Stehempfang stattfand.

Bürgermeister Jürgen Leberle fand herzliche Willkommensworte für Pfarrer Offiah. Pfarrer Friedrich Martin aus Mönchsdeggingen bezog sich im Namen der Evangelischen im Südries auf die 2003 in Berlin unterzeichnete „Charta Oecumenica“ und sagte dem neuen Kollegen „Lob und Dank, dass Sie da sind“. Er freue sich auf das Miteinander. Schließlich, so Martin, hätten sie ja beide eine Georgskirche zu betreuen.