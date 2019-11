29.11.2019

Alle Gautitel gehen ins Nordries

Die neuen Könige heißen Matthias Fröhlich (Ehingen), Michael Christ (Munningen) und Lukas Klopfer (Hausen-Seglohe). Knapp 500 Schützen aus 43 Vereinen waren bei den diesjährigen Wettbewerben an den Schießständen

Von Angelika Fischer

Die Gaukönigsfeier des Ries-Gaues Nördlingen fand heuer in der Turnhalle Amerdingen statt und bewirtet wurde von den Enzianschützen Forheim. Den feierlichen Auftakt der Veranstaltung machten die Gau- und Vereinsregenten beim Einmarsch der Könige.

1. Gauschützenmeister Richard Pfaller konnte in der voll besetzten Halle die zahlreichen Gauvereine, die Mitglieder und Ehrenmitglieder des Gauvorstandes, den Gastgeber Enzian Forheim mit 1. Schützenmeister Karl Thum und 1. Bürgermeister Werner Thum, die beide Grußworte sprachen, und aus der Politik den Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange, Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler, Bezirksrat Peter Schiele und Landrat Stefan Rößle begrüßen. Lange hob dabei in seinem Grußwort die Unterstützung der Sportschützen durch die CSU im Bundestag bei der aktuellen Diskussion zur Verschärfung des Waffenrechtes hervor.

Nach der Gausportlerehrung (siehe Infokasten) folgte die Preisverteilung des Gaukönigsschießens, beginnend mit den Meistbeteiligungspreisen. Hier gab es wieder Spanferkel und Gutscheine zu gewinnen, gesponsert von Brauhaus Wallerstein, Härtsfelder Brauerei, Getränke Reitschuster, Schießsport Buinger und Kreistagskandidat Willi Graf. Insgesamt waren in diesem Jahr 477 Schützen aus 43 Vereinen am Start. Die Spanferkel-Gutscheine sicherten sich Hubertus Fremdingen mit 33 Startern in der „Meistbeteiligung absolut“ und Eichenlaub Oberringingen mit 23 Startern und 29 Prozent in der „Meistbeteiligung prozentual zur Mitgliederzahl“. Es folgten Edelweiß Rohrbach (32), Almenrausch Hochaltingen (25/28%), Wörnitzschützen Wechingen (27), Eintracht Ziswingen (11/18%), Enzian Forheim (20), Schützengilde Hausen-Seglohe (15/16%) und Germania Pfäfflingen (18) und Burgschützen Steinhart (16/14%).

Den ersten Pokal des Abends durften die Burgschützen aus Steinhart mit den Schützen Marlene Maier, Jasmin Fleichaus und Leni Löfflad in Empfang nehmen. Sie gewannen mit dem Luftgewehr den Karl-Spielberger-Gedächtnis-Pokal vor Enzian Forheim und den Wörnitzschützen Wechingen. Den mit der Luftpistole herausgeschossenen Klaus-Feil-Gedächtnis-Pokal eroberte Hubertus Fremdingen (Daniel Hartmannschott, Peter Reinold, Sandra Benninger) vor St. Michael Löpsingen und Enzian Forheim zurück.

Die Wanderpokale für die besten Tiefschüsse gingen in der Schülerklasse an Luca Thum (6,0-Teiler) aus Forheim, in der Jugendklasse an Lea Benninger (5,7) aus Fremdingen, in der Damenklasse an Roswitha Götz (17,8) aus Goldburghausen, in der Schützenklasse an Alexander Fälschle (3,6) aus Schopflohe und mit der Luftpistole an Patrick Mentz (12,5) aus Alerheim.

Die Serienwertungen gewannen in der Schülerklasse Julia Lang aus Munningen (96,5 Ringe), in der Jugendklasse Anna-Lena Bühler aus Hausen-Seglohe (101,6), in der Schützenklasse Marc Zellinger aus Munningen (103,8), in der Aufgelegt-Klasse Helmut Hahnemann aus Pfäfflingen (105) und mit der Luftpistole Daniel Eberle aus Aufhausen (99,6).

Die Klassenpokale, die mit nur einem Schuss herausgeschossen werden, sicherten sich in der Jugend weiblich Lea Benninger (Fremdingen, 54,4-Teiler) und in der Jugend männlich Luca Marter (Löpsingen, 39,8), in der Herrenklasse Bernd Zweschper (Löpsingen, 19,9). Den von Johann Strauß persönlich überreichten Johann-Strauß-Damen-Pokal gewann Helene Kratzer (Marktoffingen, 21,0).

Die DSB-Wertung mit dem Luftgewehr gewann wie im Vorjahr Christian Eger aus Baldingen mit 7,5 Punkten, bei den Aufgelegt-Schützen Werner Reiter aus Kösingen mit 57,6 und mit der Luftpistole Karl-Heinz Gruber aus Balgheim mit 41,9 Punkten.

Nun warteten alle gespannt auf den Höhepunkt des Jahres, die Proklamation der neuen Gaukönige. Vizekönig in der Jugendklasse wurde Ulrich Sailer aus Oberringingen mit einem 66,8-Teiler, knapp geschlagen vom neuen Gaujugendkönig Lukas Klopfer von der Schützengilde Hausen-Seglohe mit einem 64,4-Teiler. Erster Gratulant war Königsscheibenstifter MdB Ulrich Lange.

In der Damenklasse hätte die amtierende Gaukönigin Karin Weidner (Aufhausen) beinahe die Sensation der Titelverteidigung geschafft. Ihr 54,7-Teiler wurde nur von einer Schützin knapp unterboten, nämlich Michaela Christ von Lohengrin Munningen mit einem 51,6 Teiler. MdL Wolfgang Fackler überreichte der neuen Titelträgerin die von ihm gestiftete Scheibe.

Die besten Zehner fielen dieses Jahr in der Schützenklasse. Matthias Frank aus Appetshofen wurde Vize-König mit einem 50,6-Teiler. Die Königskette durfte dank seines 37,2-Teilers Matthias Fröhlich von Hubertus Ehingen in Empfang nehmen. Landrat Stefan Rößle überreichte die Königsscheibe und durfte die ersten Glückwünsche aussprechen.

Nach der Übergabe der Gaustandarte von Wittelsbach Hainsfarth an Hubertus Ehingen eröffneten die neuen Gaukönige zu den schwungvollen Klängen der Tanzband „Voyage“ den Tanz. Damit begann der gemütliche Teil des Abends.

Themen folgen