vor 34 Min.

Bayernliga als große Herausforderung

Plus Die U15-Junioren des TSV Nördlingen sind durch den Saisonabbruch im Jugendbereich plötzlich die klassenhöchste Nachwuchsmannschaft des Landkreises. Ende Juli hat die sechswöchige Vorbereitung begonnen.

Von Klaus Jais

Die U15-Junioren des TSV Nördlingen sind in der kommenden Saison 2020/2021 die klassenhöchste Jugendmannschaft des Landkreises Donau-Ries. Bei einer Kanufahrt auf der Wörnitz mit anschließendem Grillen fand ein erstes Kennenlernen statt, ehe Ende Juli das erste Training absolviert wurde.

Trainer der U15 ist Fabian Schmidt, der momentan nebenher an der Sportschule Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) seine Ausbildung zur DFB-Elite-Jugend-Lizenz macht. Hauptsächlich findet der Lehrgang online statt und über Videokonferenzen. Präsenztage und Prüfungen sind dann im Herbst angesagt, und zwar im September und November an der Sportschule Duisburg-Wedau und im Oktober beim NLZ Borussia Mönchengladbach. Der Kaisheimer Simon Lösch wird als U15 Co-Trainer die Mannschaft unterstützen, da Julian Wüstner sich im Laufe der Vorbereitung verabschiedet. Er zieht nach Augsburg um und wird dort ein Praktikum beim FC Augsburg am NLZ absolvieren. Lukas Eberhardt ist nach wie vor Torwart-Trainer für die C-Jugend-Torhüter der U14 und U15.

Mehrere Neuzugänge

Verlassen hat den TSV Nördlingen Kapitän Bernd Rathgeber, der zum 1. FC Heidenheim (U15) gewechselt ist. Übrigens: Auch Jonah Lang von der SpVgg Ederheim ist nach Heidenheim (zur U14) gewechselt. Neuzugänge sind Theo Peter, der in der letzten Saison bei der SpVgg Ansbach bei Abbruch der Runde bereits neun Tore in der dortigen U14 erzielt hatte. Außerdem gehört der letztjährige U13-Torjäger Sajad Amiri als Jahrgangsjüngerer (Jahrgang 2007) zum Kader und die Oettinger U15-Nationalspielerin Antonia Dehm darf mit Sonderspielrecht als 2005er-Jahrgang in der U15 bleiben.

Am vergangenen Wochenende nahmen die Rieser an einem Leistungsvergleich teil, der auf dem Waldsportplatz im Ulmer Ortsteil Wiblingen stattfand. Zunächst standen zwei Niederlagen gegen den TSV Kottern (1:3) und gegen den FV Illertissen (2:3) an. Dann folgten ein 4:0-Sieg über den TSV Neu-Ulm und im Rückspiel ein 1:1. Auch das zweite Spiel gegen den Gesamtsieger Kottern wurde verloren (0:1), doch im Rückspiel gegen Illertissen glückte die Revanche (2:0). Während dieser Woche standen Grundlagenausdauer und Individualtechnik auf dem Trainingsplan.

Mitte August folgt ein Trainingslager im Sportpark

Als nächstes Testspiel steht am kommenden Sonntag die Partie beim TSV Ilshofen an. Vom 14. bis 16. August folgt ein Trainingslager im heimischen Sportpark mit einem Spiel gegen den FSV Erlangen-Bruck. Auch alle weiteren Vorbereitungsspiele sollen im Rieser Sportpark stattfinden: am 22. August gegen den SC Fürstenfeldbruck, am 28. August gegen das Juniorenteam Sechta I, am 30. August gegen den TSV Rain, am 5. September gegen den FC Gundelfingen und einen Tag später gegen die U16 des TuS Feuchtwangen. Am Wochenende 12./13. September steht dann der erste Spieltag der Bayernliga an.

