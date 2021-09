Für die Nördlinger Landesliga-Fußballer geht es jetzt um die „Big Points“ der Vorrunde

Plus Der TSV Nördlingen trifft nacheinander auf die Top-Teams. Den Anfang macht am Samstag im Rieser Sportpark der SC Ichenhausen.

Mit dem Heimspiel des Landesligisten TSV Nördlingen gegen den SC Ichenhausen beginnen am Samstag (15.30 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) die „Wochen der Wahrheit“. Denn nacheinander sind jetzt der Tabellenvierte Ichenhausen, der Tabellenführer 1. FC Sonthofen und der Zweite TSV Gilching-Argelsried die TSV-Gegner.