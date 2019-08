00:04 Uhr

Im ersten Heimspiel gleich ein Derby

Der TSV Nördlingen II erwartet den TSV Rain II

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord bestreitet der TSV Nördlingen II am Sonntag (17 Uhr) sein erstes Heimspiel gegen den TSV Rain II, während der SV Holzkirchen bereits am Samstag um 18 Uhr beim Meisterschaftsanwärter SC Bubesheim gastiert. Alle diese vier Mannschaften gehen übrigens mit neuen Trainern in die Saison.

Bereits am 12. Juni startete die Vorbereitung der Nördlinger U23, zeitgleich mit der Bayernligamannschaft. Insgesamt wurden sechs Vorbereitungsspiele bestritten, in denen man unterschiedliche Ergebnisse erzielte. „Wir haben zu Beginn der Vorbereitung oft durchgewechselt. Ziel war es, jedem in unserem großen Kader die Chance zu geben, sich einen Stammplatz zu erarbeiten. Mit den zwölf U19-Spielern und den externen Neuzugängen haben wir im Vergleich zum Vorjahr fast eine komplett neue Mannschaft, die sich erst aneinander gewöhnen muss. Vor allem für die Jugendspieler ist der Schritt in den Herrenbereich enorm“, so Trainer Daniel Kerscher. Bester Torschütze der Vorbereitung war Stefan Mayer mit drei Treffern. Längere Zeit ausfallen wird Etienne Perfetto, der sich im ersten Vorbereitungsspiel am Kreuzband verletzt hatte. Ziel der kommenden Saison ist für den TSV der Klassenerhalt. „Es wird vor allem darauf ankommen, dass sich unsere jungen Spieler schnell an das Niveau der Bezirksliga gewöhnen. Hier werden wir in den ersten Wochen sicherlich viel Lehrgeld bezahlen.“ Der Saisonauftakt ist der U23 des TSV Nördlingen mit einem Auswärtssieg gegen den TSV Wertingen gelungen. Bemerkenswert dabei: Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Daniel Kienle standen sieben Spieler der letztjährigen U19 auf dem Platz, die den Rückstand in einen Sieg drehten.

Gegen den TSV Rain II erwartet der Trainer eine andere Partie. „Der TSV Wertingen stand gut organisiert, aber sehr tief und wartete auf gefährliche Konter. Rain hingegen wird sich mehr am Spiel beteiligen. Sie haben eine technisch starke Mannschaft, die gut den Ball laufen lässt. Hier wird es wichtig sein, geduldig zu spielen und schnell in die Zweikämpfe zu kommen“. Fehlen werden Daniel Kienle, der sich in Wertingen eine Zerrung zuzog sowie urlaubsbedingt Christian Böhm und Tim Reule.

Der SC Bubesheim und der SV Holzkirchen standen sich in der Bezirksliga bislang insgesamt viermal gegenüber. Der SCB gewann alle vier Spiele, dreimal sogar zu Null. Neu beim SCB, der in seine siebte Bezirksliga-Spielzeit in Folge geht, ist Spielertrainer David Bulik; er war zuletzt zwei Jahre Coach beim Kissinger SC und zuvor drei Jahre beim FC Ehekirchen.

Mario Brettschneider, der Trainer des SV Holzkirchen, meinte zur 1:3-Auftaktniederlage gegen den TSV Hollenbach: „Wir haben 70 Minuten ganz ordentlich gespielt, es aber versäumt, das 2:0 zu machen. Der Doppelschlag hat uns auf die Verliererstraße gebracht und man muss es so sagen: Einige meiner Spieler haben kein Bezirksliganiveau.“ Am Mittwoch hat Trainer Brettschneider das Spiel SC Altenmünster – SC Bubesheim (1:3) beobachtet und ernüchtert festgestellt: „Die Bubesheimer sind noch stärker als Hollenbach.“ Personell kann der SVH-Coach wieder auf seinen Manndecker Thomas Rau zurückgreifen. (jais)

