Nördlingen

vor 17 Min.

U15 des TSV holt klaren Heimsieg

Plus In der Bayernliga Südwest gewinnen die Fußball-Junioren gegen den FC Lauingen. Das sie die Oberhand hatten, machte sich bereits in der ersten Spielhälfte bemerkbar.

Die Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen gewannen gegen den Tabellenletzten FC Lauingen mit einem 6:0 (3:0)-Kantersieg. Schon in der ersten Halbzeit konnten die Rieser mit drei Toren den Weg zum ersten Heimsieg einschlagen.

