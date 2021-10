U17 des TSV Nördlingen gewinnt gegen Illertissen

Plus Die Junioren des TSV Nördlingen treten wegen Personalsorgen mit zwölf Feldspielern an. Dennoch gewinnen sie gegen Illertissen.

Obwohl die Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen schon im Vorfeld vom Verletzungspech gebeutelt waren und deshalb beim FV Illertissen nur mit zwölf Feldspielern anreisten, gewannen sie mit 2:1. Zudem nutzte Illertissen seinen infrastrukturellen Vorteil und teilte am Spieltag mit, dass trotz besten Fußballwetters auf Kunstrasen gespielt wird.