Nördlinger Grundschüler sind topfit

Beim Kreissportfest in Harburg überzeugt das Team der Grundschule Mitte in fast allen Disziplinen. Auf den nächsten Plätzen folgen Deiningen, Mertingen, Monheim und Wallerstein.

In der Harburger Wörnitzhalle fand das traditionelle Kreissportfest der Grundschulen im Gerätturnen statt. Elf Schulmannschaften aus dem Landkreis stellten sich dieser Herausforderung. Mit von der Partie waren die Titelverteidiger aus dem Vorjahr, die Grundschulen Mönchsdeggingen und Harburg, sowie neun weitere Teams, die um den Wanderpokal kämpften. Die Fachberater für Sport im Landkreis, Annett Schäfer und Andreas Weinig, führten durch den Vormittag. Zur Begrüßung fand Bürgermeister Wolfgang Kilian passende Worte.

Die besten acht Schülerinnen und Schüler aus den 3. und 4. Jahrgangsstufen gingen für ihre Grundschulen an den Start und waren sichtlich stolz darauf. Viele Übungseinheiten waren nötig, um die geforderten Leistungen an den Geräten zu erfüllen, denn nicht alle Schulmannschaften hatten „Profiturner“ aus den Vereinen am Start, sondern vielmehr Schüler ohne turnerische Vorerfahrung. Deren Leistung ist daher umso höher zu bewerten, auch wenn es nicht immer für die vorderen Platzierungen reichte. Für die Grundschule Nördlingen Mitte war es ein Vormittag der Superlative. In fast jeder Disziplin platzierten sich die Schülerinnen und Schüler ganz vorne.

Hohe Punktzahlen für erfolgreiches Stangenklettern

Manch ein Schüler wuchs über sich hinaus und kam mit letzter Kraft innerhalb der vorgegebenen sechs Minuten mehrfach die Kletterstangen hoch, um eine möglichst hohe Punktzahl für seine Mannschaft zu ergattern. Hervorzuheben sind hier die Leistungen der Teams aus Nördlingen, Harburg und Mönchsdeggingen. Bei den Übungen an Barren und Langbank kam es auf die Mannschaftsleistung an, denn nur wenn das ganze Team die Hockwenden synchron über die Bank sprang und am Barren die Kehren in einem durchgängigen Bewegungsfluss zeigte, gab es hohe Punktzahlen. Dies gelang neben den Schülern aus Nördlingen auch denen aus Mertingen und Monheim sehr gut. Bei den Gerätekombination Reck-Boden und Balken-Bock zeigten wieder die GS Nördlingen Mitte, die GS Deiningen und auch die GS Monheim hervorragende Leistungen. Am Schluss folgte noch eine Teamdisziplin, bei der es um die Zeit ging: Welche Mannschaft schafft am schnellsten 100 Hocken durch eine Kastengasse? Erneut waren es die Schüler aus Nördlingen, Deiningen und Mertingen, die hier mit ihren Zeiten die anderen Schulen hinter sich lassen konnten und sich mit hochroten Köpfen über ihre Ergebnisse freuten.

Bürgermeister Wolfgang Kilian war sichtlich begeistert vom Engagement der Schüler. Er führte zusammen mit Schulrätin Andrea Eisenreich, Organisatorin Annett Schäfer, Rektorin Stefanie Fuß und Franz-Xaver Bach von der Harburger Sparkasse die Siegerehrung durch. Die Spannung in der Halle knisterte. Je näher man den vorderen Plätzen kam, desto größer wurde natürlich der Jubel. Am Ende freute sich die Grundschule Nördlingen Mitte über den Pokal.

Die ersten acht Mannschaften erhielten neben ihrer Urkunde noch Sachpreise, die wie immer von der Sparkasse gestiftet wurden. (hsc)

