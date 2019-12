vor 23 Min.

Positive Bilanz in der Vorrunde

Fast alle Teams des TSV Nördlingen rangieren im Vorderfeld ihrer jeweiligen Spielklasse

Von Georg Kaulfersch

Mit 16:2 Punkten überwintert die erste Herrenmannschaft des TSV 1861 Nördlingen gemeinsam mit der DJK Augsburg-Nord auf dem ersten Tabellenplatz der Bezirksliga. Einziger Wermutstropfen angesichts einer starken Hinrunde: Zwar hielt man alle direkten Verfolger in Schach, ließ aber ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten aus Höchstädt am vorletzten Spieltag zwei Punkte liegen und stellte sich im Kampf um die Aufstiegsplätze selbst ein Bein.

Angesichts der Spielerentwicklung kann die TSV-Erste aber mit Selbstbewusstsein auf die Rückrunde blicken. André Hock führt mit 16:2 Einzelsiegen die Spielerrangliste an, Ilja Gross spielt bis dato ebenfalls hoch positiv (12:6) und hat sich im vorderen Paarkreuz etabliert. Einen Sprung nach vorne machte Marcel Kirschner (11:4), der sich nach einer wechselhaften vergangenen Runde auf einem neuen Leistungsniveau stabilisiert zu haben scheint. Sven Svendsen (6:10) kämpft derzeit mit Leistungsschwankungen, Eugen Berg (8:4) wiederum setzt seinen Aufwärtstrend fort und auch Tobias Liebl (5:3) war immer genau dann zur Stelle, wenn es eng wurde.

Wohl nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg besitzt die zweite Herrenmannschaft, die mit 12:6 Punkten auf dem vierten Tabellenrang der Bezirksklasse B notiert ist. Überzeugend präsentierte sich in der Hinrunde insbesondere Timm Schröppel, der eine Reihe herausragender Siege verbuchen konnte, sich aber auch gegen vermeintlich schwächere Gegner noch Niederlagen leistete. Im letzten Saisonspiel hatte der Jungspieler zudem einen seiner ersten Auftritte für die TSV-Erste und verhalf dieser mit einem wichtigen Einzelsieg an Position sechs zum ebenso knappen wie wichtigen 9:7-Sieg über Dillingen III.

Eher unerwartet steht die von Nhan Tran angeführte TSV-Dritte in der Bezirksklasse C im vorderen Tabellendrittel. Die Mannschaft verfügte im Aufstiegsrennen bis zum letzten Spieltag der Hinrunde über beste Karten. Das ersatzgeschwächte Unentschieden gegen den Tabellenletzten Rain am finalen Spieltag lässt ein direktes Eingreifen in den Kampf um die beiden vorderen Plätze in der Rückrunde zwar kaum möglich erscheinen, den einen oder anderen Aufstiegskandidaten will und kann man aber noch ärgern.

Die TSV-Vierte, die zuletzt Tabellenführer Deiningen ein beachtliches 8:8 abringen konnte, hat sich im Tabellenmittelfeld der Bezirksklasse D festgesetzt. Hervor sticht Erich Geike, die Nummer eins der Mannschaft, der mit zwölf Siegen/null Niederlagen die beste Hinrundenbilanz der gesamten Liga aufweist.

Positiv ist ebenfalls die Entwicklung der ersten Jugendmannschaft. Nach einem holprigen Start zeigten die Leistungen bei allen Akteuren nach oben und am Ende der Hinrunde steht man mit 9:5 im Mittelfeld der Bezirksklasse. Wirklich chancenlos war man nur gegen den Titelaspiranten SSV Höchstädt/Donau, sodass in der Rückrunde sogar noch eine bessere Tabellenplatzierung möglich erscheint. Marcel Dederer verlor bei elf Einsätzen kein einziges Spiel, auch Jason Dederer (12:3) und Moritz Geipel (12:7) erspielten klar positive Bilanzen. Die Systematisierung und Professionalisierung der Jugendarbeit durch Timm Metzler scheint bereits früh erste Früchte zu tragen.

