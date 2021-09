Überlegen Pokalsieger

SV Holzkirchen bleibt auf den eigenen Bahnen ungeschlagen

Auf den Asphaltbahnen des SV Holzkirchen wurde die vierte Auflage des Dora-Wiedenmann-Gedächtnis-Pokals ausgetragen. Es nahmen neun Mannschaften bei besten Wetterverhältnissen teil.

Die Mannschaften boten guten und fairen Stocksport. Von Beginn an fand die Heimmannschaft ihren Rhythmus und gewann das erste Spiel gegen den Sieger von 2018, den EC Gunzenhausen, mit 19:9. Als drei weitere Spiele gegen Buchdorf, Hausen und Harburg gewonnen wurden, traf man in Spiel fünf auf den TSV Wemding, der zu diesem Zeitpunkt nur eine Niederlage auf dem Konto hatte. Hochkonzentriert ging man ins Spiel und führte bereits nach drei Kehren mit 17:0, ehe sich Fehler einschlichen und man am Schluss noch knapp mit 17:15 die Oberhand behielt.

Als die letzten drei Spiele ebenfalls gewonnen wurden, hatte man den Wanderpokal souverän und ungeschlagen mit 16:0 Punkten und ei-ner Stocknote von 1,545 errungen. Den zweiten Platz belegte der TSV Wemding mit 12:4 Punkten, Dritter wurde der EC Gunzenhausen mit 10:6 Punkten und den vierten Platz belegte der TSV Harburg mit 8:8 Punkten. Fünfter wurde der SC Hausen mit 7:9 Punkten, Sechster der VSC Donauwörth mit 6:10 Punkten, Siebter der VfB Oberndorf mit 5:11 Punkten, Achter der FSV Buchdorf aufgrund der besseren Stocknote vor dem SV Tag-mersheim (beide 4:12 Punkte).

Nach dem Turnier fanden ein gemeinsames Essen und die Siegerehrung im Sportheim statt. Die Siegesfeier dauerte bis spät in die Nacht. (cdr)