vor 4 Min.

Trip zum Tabellennachbarn

TSV-Zweite in Hollenbach, Holzkirchen daheim

Die beiden Donau-Rieser Fußball-Bezirksligisten TSV Nördlingen II und SV Holzkirchen sind am zehnten Spieltag jeweils am Sonntag im Einsatz. Der SVH empfängt um 15 Uhr den Tabellensiebten TSV Gersthofen und der TSV Nördlingen II tritt um 17 Uhr beim unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Hollenbach an.

Holzkirchens Abteilungsleiter Heiko Greiner meinte zur letztwöchigen 0:2-Niederlage in Affing: „Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit feldüberlegen, konnten aber aus ihren zwei, drei Torchancen nichts Zählbares machen. Im zweiten Durchgang war das Spiel über 45 Minuten betrachtet ausgeglichen. Nach dem 1:0 für Affing hatten wir eine Riesenchance zum 1:1, konnten sie aber leider nicht verwerten. Das 2:0 in der Nachspielzeit resultierte daraus, dass wir die Abwehr öffneten.“ Mit dem TSV Gersthofen kommt nun eine spielstarke und kompakte Mannschaft mit nur elf Gegentreffern in neun Saisonspielen. „Wenn wir über 90 Minuten eine konzentrierte und konstante Leistung abrufen und die Torchancen effektiver nutzen, dann können wir was Zählbares in Holzkirchen lassen. Stimmung und Trainingsbeteiligung sind auch ohne Saisonsieg gut“, sagt Greiner. Angeschlagen sind Tobias Demel und Tuncay Havur, Matthias Eichberger weilt im Urlaub. Der TSV Gersthofen spielte dreimal in Folge 2:0 (zwei Niederlagen und ein Sieg).

Daniel Kerscher, der Trainer der U23 des TSV Nördlingen, blickt auf den höchsten Saisonsieg (5:1) zurück: „Der deutliche Sieg gegen Günzburg war wichtig und in der Höhe auch verdient. Nach einem verhaltenen Beginn hat die Mannschaft viel Tempo über die Außenpositionen gemacht. Vor allem Luca Pesut war ein unglaublicher Aktivposten, der immer wieder für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgte.“ Auch für Stefan Mayer, der die letzten Spiele immer wieder Pech im Abschluss hatte, habe es ihn sehr gefreut, dass er drei Tore erzielen konnte, so Kerscher weiter. Ein weiterer Aktivposten sei Simon Gruber gewesen, der einmal für Mayer mustergültig serviert und zweimal selbst getroffen habe. Mit dem TSV Hollenbach folgt nun ein Gegner, der ähnlich wie Ecknach sehr robust und körperbetont spielt. „Gegen Ecknach haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt, gegen Hollenbach können wir zeigen, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben und wir auch gegen kampfstarke Teams punkten können. Unser Ziel wird es erst einmal sein, defensiv sicher zu stehen“, kündigt Kerscher an. Dabei kann er auf alle Spieler mit Ausnahme der Langzeitverletzten zurückgreifen. Gegner Hollenbach war stark in die Saison gestartet, doch in den letzten fünf Spielen gelang kein Dreier mehr. (jais)

Themen folgen