Volles Programm am Wochenende

Jede Menge Vorbereitungsspiele der Landkreisvereine

Am kommenden Wochenende steigen nahezu alle Mannschaften in die Testspielphase ein. Der komplette Terminplan: Freitag: FSV Reimlingen - TSV Nördlingen II, SV Schwörsheim-Munningen - SC Polsingen (beide 19 Uhr). – Samstag: FSG Mündling-Sulzdorf - BSC Unterglauheim (11 Uhr in Wertingen), TSV Möttingen - SC Altenmünster (13 Uhr in Wertingen), FC Nordries - SV Niederhofen-Ehingen (14 Uhr in Hochaltingen), Sportclub D.L.P. - SG Ehingen/Röckingen (in Löpsingen), TSV Harburg - TKSV Donauwörth, SV Mauren - Lauber SV, SV Megesheim - TSV Kirchaich (alle 15 Uhr), TSV Wertingen II - SC Tapfheim (17 Uhr), FSV Marktoffingen - SV DJK Nordhausen-Zipplingen (18 Uhr in Dorfmerkingen). – Sonntag: SV Eggelstetten - TSV Merching (9 Uhr in Wertingen), TSV Oettingen - SC Nähermemmingen-Baldingen (13.30 Uhr in Dorfmerkingen), FSV Utzwingen - SV Wechingen, (SG) Großsorheim/Hoppingen - SV Schwörsheim-Munningen (in Hoppingen) (alle 14 Uhr), SV Genderkingen - SV Echsheim-Reicherstein, FC Nordries - ASV Breitenau (in Hochaltingen), SC Wallerstein - FSV Reimlingen, SV Hausen-Schopflohe - SC Athletik Nördlingen (alle 14.30 Uhr), TKSV Donauwörth - Türkspor Augsburg II, TSV Bäumenheim - Fatih Spor Asbach-Bäumenheim, TSV Mönchsdeggingen - TSV Unterringingen, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen - SV Villenbach, TSV Wolferstadt - TSV 1860 Weißenburg U23 II, SV Grosselfingen - TSV Bissingen, SC Tapfheim - SV Mauren, SpVgg Ederheim - SG Alerheim, TSV Ebermergen - TSV Wemding, Eintracht T.R.B. - SV Bertoldsheim (alle 15 Uhr), SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau - TSV Monheim (16.30 Uhr). (jais)

