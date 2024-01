Regionalliga-Basketballerinnen melden sich eindrucksvoll zurück

Die Regionalliga-Damen des TSV Nördlingen gewinnen im Derby gegen Augsburg mit 70:44. Die Leistung schafft Selbstvertrauen für die anstehende Abstiegsrunde.

Das Regionalligateam des TV Augsburg war am Samstag Gegner des TSV Nördlingen. Schon beim Aufwärmen merkte man den Gastgeberinnen an, dass sie sich für die jüngste Niederlage gegen den MTV München rehabilitieren wollten. Entsprechend fokussiert bestritten sie das erste Viertel.

Die Defense stand von Anfang an sehr gut und die großgewachsenen Augsburger Angreiferinnen konnten gut in Schach gehalten werden. Mit 12:9 holten sich die Nördlingerinnen das erste Viertel. Die Viertelpause hatte dem Anschein nach eine belebende Wirkung für das Heimteam. Angriff und Abwehr funktionierten nun bis zur 18. Minute tadellos und an der Anzeigetafel war eine 28:16-Führung zu sehen. Die Gäste resignierten in dieser Phase kurz, kamen aber durch zwei Dreier zum Viertelende noch auf 28:23 heran.

Frauen-Basketball: Augsburg wird stärker, aber Nördlingen bleibt cool

Nach der Pause spielten die Augsburgerinnen jetzt besser und waren wieder im Spiel. Sandra Keller und Laura Kuprat schlüpften aber in die Rolle der Spaßbremsen für Augsburg. Keller streute einen ihrer vier Dreier ein und Kuprat traf aus der Halbdistanz fast nach Belieben. Nördlingen führte zum Ende des dritten Viertels mit 48:37. Im letzten Abschnitt zeigten die TSV-Damen, dass sie klar die Chefinnen in der Mehrzweckhalle waren und setzten sich weiter auf 59:41 ab. Nach 35 Minuten wechselte die Nördlinger Spielertrainerin Olena Vasylenko alle Spielerinnen der aktuellen U16-Mannschaft ein. Diese spielten die Partie souverän zu Ende und erlaubten den Gästen nur noch drei Punkte.

Der 70:44-Sieg war hochverdient. Erfreulich ist, dass alle Spielerinnen gepunktet haben. Wenn das Team weiter so agiert und zusammenspielt, können sie die bald anstehende Abstiegsrunde gestärkt angehen. Am kommenden Samstag gastieren die Damen beim Tabellenführer München Ost. Mit diesem Spiel endet die Vorrunde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch