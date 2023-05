Nördlinger Fußballerinnen sichern sich Meisterschaft und Aufstieg

Zum zweiten Mal in Folge feiern die Fußball-Damen des TSV Nördlingen die Meisterschaft. Nach dem 2:0 gegen Binswangen können sie für die Bezirksliga planen.

Ihr Meisterschaftsspiel gegen den TSV Binswangen haben die Fußball-Frauen des TSV 1861 Nördlingen vor circa 60 Zuschauerinnen und Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion ausgetragen. Der Jubel war am Ende groß, denn die Rieserinnen haben mit dem 2:0-Sieg die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt gemacht.

Die sehr motivierten Nördlinger Mädels spielten von Beginn an nur in Richtung gegnerisches Tor, belohnten sich aber erst in der 45. Minute mit dem Treffer von Julika Leitner nach Vorlage von Theresa Gnugesser. Binswangen versuchte sich auch in der zweiten Halbzeit so gut wie möglich gegen die ständig angreifenden Nördlingerinnen zu erwehren, konnte aber das 2:0 durch Antonia Kawan (11. Saisontor) in der 60. Minute nicht verhindern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters war die zweite Meisterschaft der Nördlinger Mädels in Folge geschafft. Mit einem Abstand von fünf Punkten zum Tabellenzweiten FSV Reimlingen ist ihnen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Somit konnte man schon die Sektkorken knallen lassen und dem letzten Spieltag am kommenden Samstag um 17 Uhr in Reimlingen mit einer Prise Gelassenheit entgegensehen. (jä/jais)

Lesen Sie dazu auch