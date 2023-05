B-Klasse: FC Nordries darf noch auf den Aufstieg hoffen

Trotz Niederlage gegen Athletik Nördlingen ist dem FC Nordries der Relegationsplatz sicher. Schon am Freitag geht es für die Nordrieser um den Aufstieg.

Der FC Nordries hat am letzten Spieltag der Fußball-B-Klasse Nord eine unerwartete Niederlage hinnehmen müssen, kann aber weiterhin auf den Aufstieg hoffen. Während die SG Amerdingen/Hohenaltheim bereits den Meistertitel in der Tasche hat und es beim 0:0 in Utzwingen um nichts mehr ging, verlor der FC Nordries gegen den SC Athletik Nördlingen überraschend mit 0:2. Trotzdem bleibt der FC Nordries auf dem zweiten Tabellenplatz und wird am kommenden Freitag in seinem ersten Relegationsspiel um den Aufstieg gegen den SSV Peterswörth antreten.

B-Klasse Nord: Oettingen siegt deutlich im Reserve-Derby

Im Derby gegen den TSV Hainsfarth II erzielte Benedikt Kaufmann vom FC Oettingen II drei Tore und führte sein Team zu einem überzeugenden 6:0-Sieg. Der TSV Möttingen II musste dagegen eine knappe 0:1-Niederlage beim SV Grosselfingen verschmerzen. Das „Tor des Tages“ erzielte Dennis Borngräber.

Ein bemerkenswerter Auswärtssieg gelang dem FSV Reimlingen II in Holzkirchen, wo Daniel Böhm allein vier Treffer zum 5:1-Sieg der Gäste beisteuerte. Bereits am vergangenen Freitag kehrte die SG Alerheim mit einem knappen 5:4-Sieg von Donaumünster/Erlingshofen zurück.

Der Spieltag im Stenogramm:

SV Donaumünster-Erlingshofen II – SG Alerheim 4:5 (3:2). Tore: 1:0 Dirk Jan Masink, 1:1 Lars Rau (14.), 2:1 Leonard Zehrfeld (16.), 3:1 Dirk-Jan Masink (28.), 3:2 Maximilian Schreiber (37., ET), 3:3 Jonas Sieber (70.), 3:4 Nico Fälschle (77.), 4:4 Jeremy Kole (76.), 4:5 Lars Rau (80.). Zuschauer: 40.

FC Nordries – SC Athletik Nördlingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Guiseppe Porcari (45.), 0:2 Agron Imeri (48.); Zuschauer: 70

TSV Hainsfarth II – TSV Oettingen II 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Nikolas Bee (15.), 0:2 Benedikt Kaufmann (28.), 0:3 Benedikt Kaufmann (38.), 0:4 Titus Rudewig (49.), 0:5 Benedikt Kaufmann (58.), 0:6 Patrick Nguyen (78.); Zuschauer: 40.

SV Holzkirchen II – FSV Reimlingen II 1:5 (1:2). Tore: 1:0 Tobias Rau (12.), 1:1 Daniel Böhm (25.), 1:2 Daniel Böhm (35.), 1:3 Nicolas Gebele (47.), 1:4 Daniel Böhm (50.), 1:5 Daniel Böhm (75.); Zuschauer: 35.

FSV Utzwingen – SG Amerdingen /Hohenaltheim 0:0. Zuschauer: 100.

SV Grosselfingen – TSV Möttingen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Dennis Borngräber (59.); Zuschauer: 25.

