B-Klasse Nord: Ein Spitzenspiel ohne Sieger

B-Klasse Nord: FC Nordries und Riedlingen II trennen sich 2:2. Utzwingen und Oettingen II erzielen jeweils fünf Tore gegen Hainsfarth II und Alerheim II.

Im Spitzenspiel der B-Klasse Nord sind die SpVgg Riedlingen II und der FC Nordries aufeinandergetroffen. Die in der Vorwoche noch erfolgreichen Nordrieser gingen auf heimischem Gelände zwei Mal in Führung, mussten sich aber am Ende mit einer Punkteteilung begnügen. Auch der dritte Verein des bisherigen Spitzenreiter-Trios, die SG Amerdingen/Hohenaltheim, brachte auf eigenem Platz nicht mehr als ein 1:1-Unentschieden gegen den Sechsten SV Holzkirchen II zustande.

Der TSV Oettingen II errang bei der SG Alerheim II ein starkes 5:1 und macht aus dem Trio ein Quartett: Alle vier stehen bei 35 Punkten. Im Nachbarschaftsduell SC Athletik Nördlingen gegen den FSV Reimlingen II setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Überraschend endete die Partie TSV Möttingen II gegen SG FSV Buchdorf/Daiting II, denn die Rieser unterlagen dem Schlusslicht mit 0:1. Grosselfingens Ulrich Hubel bezwang den SV Donaumünster/Erlingshofen II mit drei Toren praktisch im Alleingang und im unteren Tabellendrittel standen sich der FSV Utzwingen und der TSV Hainsfarth II gegenüber, wobei die Hausherren 5:1 gewannen. (mit mab)

Die Ergebnisse der B-Klasse Nord im Einzelnen

FC Nordries - SpVgg Riedlingen II 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Christoph Hirle (3.), 1:1 Markus Reichensberger (4.), 2:1 Alexander Erdmann (11.), 2:2 Johannes Lang (50.); Zuschauer: 60.

TSV Möttingen II - SG FSV Buchdorf/Daiting II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Maximilian Kellner (72.); Zuschauer: 40.

SG Amerdingen /Hohenaltheim - SV Holzkirchen II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Manuel Gast (82.), 1:1 Stefan Holzinger (90.+2); Zuschauer: 50.

FSV Utzwingen - TSV Hainsfarth II 5:1 (1:1). Tore: 0:1 Stefan Reichert (26.), 1:1 und 2:1 Denis Weibert (43. und 47.), 3:1 Florian Staufer (60.), 4:1 Benedikt Saulich (75.), 5:1 Georg Roland (80.); Zuschauer: 15.

SV Grosselfingen - SV Donaumünster-Erlingshofen II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Ulrich Hubel (30.), 2:0 Ulrich Hubel (44.), 3:0 Ulrich Hubel (75.); Zuschauer: 30.

SC Athletik Nördlingen - FSV Reimlingen II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Ioan Dumitrascu (29.), 2:0 Vasilica Maftei (76.); Zuschauer: 60.

SG Alerheim II - TSV Oettingen II 1:5 (0:3). Tore: 0:1 und 0:2 Erich Schröppel (20., Elfmeter, 25., Elfmeter), 0:3 Patrick Nguyen (42.), 1:3 Michael Koffler (49.), 1:4 Lukas Wunderle (62.), 1:5 Tolga Kakveci (88.); Zuschauer: 50.

