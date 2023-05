Fußball

Bezirksliga: Ärgert Maihingen auch den zweiten Aufstiegsaspiranten?

Plus Einmal noch heißt es Bezirksliga für Maihingen und Nördlingen II. Trotz Abstieg sind beide Trainer voll des Lobes für ihre teils noch jungen Teams.

Von Klaus Jais

Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord spielt der TSV Nördlingen II bereits an diesem Freitag (18.30 Uhr, Rieser Sportpark) gegen den Meister TSV Aindling und der FC Maihingen empfängt am Samstag um 14 Uhr den Tabellenzweiten VfR Jettingen. Nach dem 1:1 gegen Stätzling könnten die Maihinger, die nichts mehr zu verlieren haben, auch für den zweiten Aufstiegsaspiranten zum Stolperstein werden.

Die Jettinger kommen im Monat Mai bereits zum dritten Mal ins Ries, denn nach dem Auftritt im Pokal-Kreisfinale in Deiningen am 1. Mai (4:1-Sieg) folgte am 13. Mai das Punktspiel beim TSV Nördlingen II (3:0-Sieg) und nun soll in Maihingen die Vize-Meisterschaft perfekt gemacht werden. Der VfR kommt mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge, die letzte Niederlage geschah am 23. April zu Hause gegen den TSV Wertingen (0:1). Vincent Bucher und Nico Di Doi sind mit je sieben Toren die treffsichersten Spieler der Jettinger, die mit 55 Punkten den zweiten Platz belegen.

