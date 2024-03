Der Bezirksliga-Auftakt geht für alle Rieser Fußballerinnen schief

Das hatte man sich in Nördlingen, Reimlingen und Wechingen anders vorgestellt: Drei Niederlagen verbuchen die Bezirksliga-Teams, darunter eine richtig bittere.

Eine enttäuschende Bilanz haben die drei Rieser Teams in der Frauenfußball-Bezirksliga vorzuweisen: Beim ersten Spieltag des Frühjahrs setzte es ausschließlich Niederlagen. Während der TSV Nördlingen und die SG Wechingen/ Alerheim sich jeweils knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten, war das 1:4 der Reimlingerinnen eine klare Angelegenheit. Für Wechingen/Alerheim ist der Spielverlauf besonders bitter.

FSV Reimlingen – (SG) SSV Glött/SV Aislingen 1:4 (0:2). Reimlingen fand kein Mittel gegen Glötts Spielmacherin Julia Sailer, und auch Stürmerin Theresa Deininger bekam man nicht in den Griff. Frühe und viele verletzungsbedingte Auswechslungen forderten auch nicht unbedingt den Spielfluss. Die erste Chance hatten die Gäste, die FSV-Keeperin Mila Krause per Fuß zur Ecke klären konnte. Glött ging in der 20. Minute durch Deininger in Führung. Der Ausgleich wäre fast durch ein Eigentor gefallen.

Viele Ballverluste der Heimelf machten es dem Tabellenvierten leicht. Ein Torschuss von Theresa Stengl ging knapp am Tor vorbei und Jutta Kühn verpasste. Einen weiteren Schuss von Stengl ließ die Torhüterin nur abklatschen, im Getümmel wurde der Ball aber nicht untergebracht, dafür fiel im direkten Gegenzug das 0:2 durch Deininger. Wiederum Deininger erhöhte auf 0:3 (49.). Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Sailer traf nach einem Eckball per Kopf zum 0:4 (75.). Nach einem Freistoß von Tischinger war Lena Haimböck zur Stelle und verkürzte auf 1:4. ZS: 38. (cogr)

Frauenfußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen verliert das Spitzenspiel

TSV Nördlingen – SV Thierhaupten 2:3 (1:1). Das Ziel der Nördlingerinnen, den zweiten Tabellenplatz gegen den direkten Verfolger SV Thierhaupten zu verteidigen, ist gescheitert. Zu Beginn noch defensiv orientiert, witterten die Nördlingerinnen schnell ihre Chancen und kamen vor allem durch Antonia Kawan auf der Außenbahn öfter in den Strafraum, jedoch ohne Torgefahr auszustrahlen. Zu große Abstände in den eigenen Reihen ließen immer wieder Konter zu, was in der 26. Minute zum 0:1 durch die schnelle Stürmerin Vanessa Ziegelmayr führte. Die Antwort folgte nach nur drei Minuten durch Kawan, die nach einem sehenswerten Sololauf auf dem rechten Flügel aus 20 Metern ins lange Eck unhaltbar abschloss.

Nach der Pause war es die frisch eingewechselte Maja Greiner, die mit einem weiteren Distanzschuss die Führung erzielte (49.). Anstatt 3:1 hieß es plötzlich 2:2, als Kawan mit ihrem Alleingang an der Gästetorhüterin scheiterte und im Gegenzug Thierhauptens Annika Strobl den Ausgleich erzielte (59.). Nun waren die Damen aus Thierhaupten besser im Spiel. Einen schönen Schuss konnte Torhüterin Schneider noch abwehren, war aber kurz vor Schluss machtlos, als ein strammer Schuss von Jessica Schwartz nach einem schnell vorgetragenen Angriff unhaltbar im langen Eck einschlug. ZS: 30. (jä/jais)

Für Wechingen/Alerheim kommt der Knockout kurz vor Schluss

FC Gerolsbach – SG Wechingen/Alerheim 3:2 (1:1). Die SG war von Beginn an gut im Spiel, war aber zu selten in der Lage, ihre Geschwindigkeitsvorteile in der Offensive auszunutzen. Gerolsbach ging durch den ersten nennenswerten Angriff in der 8. Minute durch Diana Schäfer in Führung. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe Sarah Baumann nach Vorlage von Pia Wagner den Ausgleich erzielen konnte. Bis zur Halbzeit kontrollierte Wechingen die Partie, aber konnte sich nicht entscheidend durchsetzen.

In Halbzeit zwei waren die Gastgeberinnen zunächst besser im Spiel und erzielten durch Lena Ölbaum die erneute Führung, allerdings antwortete Maja Heisler mit einem platzierten Schuss, der in der 75. Minute zum 2:2-Ausgleich führte. Die Partie wurde zusehends ruppiger, was der Unparteiische aber nicht konsequent unterband. So kam es in der 88. Minute zur entscheidenden Szene: Wechingen/Alerheim forderte Abstoß, der Schiedsrichter entschied auf Eckball. Auf Nachfrage des Referees bestätigte Gerolsbach die Fehlentscheidung nicht. Theresa Bauer kam zum Kopfball und vollendete zum Endstand von 3:2. ZS: 40. (AZ)