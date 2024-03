Fußball

vor 48 Min.

Der TSV Nördlingen hat etwas zu beweisen

Plus Fußball-Bayernliga: Nach zwei deutlichen Niederlagen will Trainer Schreitmüller gegen den Tabellenführer Schwaben Augsburg eine Reaktion sehen.

Von Nico Lutz

Zweifelsohne spielt der TSV Nördlingen eine hervorragende, sogar historische Saison in der Bayernliga Süd. Doch mit den zuletzt deutlichen Klatschen gegen Deisenhofen und die Junglöwen war Trainer Karl Schreitmüller alles andere als glücklich: „Wir sind ein wenig selbstzufrieden geworden, sind die Dinge etwas lockerer angegangen, und dann kommst du nicht an dein Optimum“, so Schreitmüller. Der TSV rangiert mit weiterhin 46 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. „Wir sind absolut im Soll, doch es ist unser Anspruch zu zeigen, dass wir als Mannschaft besser geworden sind. Das wurde diese Woche klar angesprochen und ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft“, so der Coach vor dem Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg an diesem Samstag, 15.30 Uhr.

Mit Ostergeschenken des Gäste ist am Nachmittag im Gerd-Müller-Stadion aber nicht zu rechnen, denn der TSV Schwaben Augsburg führt die Tabelle der Bayernliga Süd punktgleich mit Landsberg an. Nach dem Last-Minute-Ausgleich im direkten Duell mit Landsberg mussten die Augsburger in der vergangenen Woche etwas überraschend eine 0:2-Niederlage im Stadtderby gegen Türkspor hinnehmen.

