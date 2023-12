Fußball

Eine Hinrunde mit spektakulären Ergebnissen in der Kreisklasse Nord 1

Die Mönchsdegginger (in Rot-Weiß) gewannen gegen Megesheim mit 4:1. Erstere liegen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz.

Plus Aufsteiger Megesheim musste teils herbe Klatschen einstecken, steht aber längst nicht auf dem letzten Platz. Ein Klub weist eine bittere Heimbilanz auf.

Von Klaus Jais

Mit einigen spektakulären Ergebnissen an den letzten beiden Spieltagen ging die Kreisklasse Nord 1 in die Winterpause: Sei es das 6:1 des TSV Harburg gegen die SG TSV Wolferstadt I/ TSV Wemding II, das 4:3 des Lauber SV gegen die SpVgg Minderoffingen, die auch gegen den SV Mauren eine 4:0-Klatsche einstecken mussten. Doch am letzten Spieltag fielen einige Partien aus, daher bietet die Tabelle ein etwas schiefes Bild.

Nur vier Mannschaften haben alle 15 Spiele absolviert. Der Rest der Liga hat erst 14 Partien gespielt, der TSV Monheim hat sogar zwei Nachholspiele zu bestreiten. Vier Nachholpartien sind auf den 17. März terminiert, das Spiel Monheim – Bissingen findet am 1. April ( Ostermontag) statt.

