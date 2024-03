Fußball-Vorbereitung: Wem die Generalprobe glückt – und wem nicht

Plus Zahlreiche Testspiele haben am Wochenende stattgefunden, für viele Vereine war es die letzte Gelegenheit. Hainsfarth und Birkhausen treffen besonders oft.

Für viele Rieser Fußballmannschaften bot der vergangene Sonntag die letzte Testmöglichkeit, denn in einigen Ligen ( Bezirksliga, Kreisliga Nord, B-Klasse Nord) finden am kommenden Wochenende bereits die ersten Nachholspiele statt. Der finale Test fiel naturgemäß nicht für alle Teams positiv aus.

Der SV Holzkirchen unterlag den Sportfreunden Dinkelsbühl 0:2. Sebastian Kappler traf nach 28 Minuten zum 0:1 und Johannes Bauer erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Beim SVH fehlten Armin Rau, Stefan Neuwirt und Robert Hopfenmüller. Die SpVgg Deiningen kam zu einem glücklichen 2:0-Sieg gegen den Lauber SV. Die Gäste hätten zur Pause bereits deutlich führen können, vergaben aber beste Chancen. Effektiver die Gastgeber, wobei der eingewechselte Rudolf Dahms mit einem Flachschuss zum 1:0 traf (76.) und in der 88. Minute einen 20-Meter-Freistoß versenkte.