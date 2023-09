Fußball

Heimniederlagen für SV Holzkirchen und TSV Rain II

Plus Fußball-Bezirksliga: Holzkirchen und Rain II unterliegen erneut, Wörnitzstein-Berg holt zumindest einen Zähler.

Wieder hat es keinen Sieg für die drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Donau-Ries gegeben. Während Wörnitzstein-Berg in Ecknach nach der Heimniederlage letzten Freitag zumindest einen Punkt holte, mussten Holzkirchen und Rain II weitere Heimniederlagen quittieren.

SV Wörnitzstein-Berg ist zufrieden mit dem Remis

VfL Ecknach – SV Wörnitzstein-Berg 1:1 (1:1). Am Ende waren beide Seiten mit dem 1:1-Unentschieden zufrieden, sowohl Wörnitzsteins sportlicher Leiter Michael Schmidbaur als auch VfL-Spielertrainer Angelo Jakob. Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle. Schon früh waren die Gastgeber mehrmals einen Schritt zu spät und konnten weder die Flanke verhindern, noch, dass Dominik Marks am langen Pfosten die Kugel aus zwei Metern zum 0:1 über die Linie köpfte (6.). „Nach der starken ersten halben Stunde der Gäste konnten wir froh sein, dass es nur 0:1 stand“, so Jakob. Tatsächlich musste VfL-Keeper Hannes Helfer bei Chancen von Max Göttler (17.) und dem auffälligen Daniel Habersatter (35.) sein ganzes Können aufbieten. Im Gegenzug fand Jakob auf der linken Seite Michael Eibel, der sich bis auf die Grundlinie durchtankte und dann für Serhat Örnek ablegte. Der Torjäger scheiterte mit dem ersten Versuch, der Nachschuss landete aber zum schmeichelhaften 1:1 in den Maschen (35.). Örnek hätte eine Minute vor der Pause sogar auf 2:1 stellen können, doch Gästetorhüter Martin Müller parierte. Nach dem Seitenwechsel sahen die knapp 140 Zuschauerinnen und Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung, in der aber niemand ins volle Risiko gehen wollte. Wörnitzsteins Timo Zausinger traf nur die Latte (70.) und Mathias Färber setzte einen Kopfball daneben (92.). Für Ecknach brachte Jakob noch einen Freistoß und drei Eckbälle gefährlich in die Mitte, seine Angreifer verpassten die Kugel aber entweder knapp oder verfehlten mit Kopfbällen das Tor. (jng)

