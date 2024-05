Fußball

21:00 Uhr

Holzkirchen und Rain II sind in akuten Abstiegsnöten

In der Hauptsache hinterher liefen die Holzkirchner beim Auswärtsspiel in Griesbeckerzell. Holzkirchen in Blau-Gelb, vorne links Simon Hopfenmüller und rechts Stefan Neuwirt, gegen Manuel Schweizer. Rechts hinten Patrick Michel.

Plus Fußball-Bezirksliga: Beide Donau-Rieser Teams kassieren Niederlagen mit sechs Gegentoren. Nur der SV Wörnitzstein-Berg bleibt mit dem Sieg in Hollenbach stabil.

Zwei Spieltage vor Saisonschluss der Fußball-Bezirksliga Nord läuft es nur für einen der drei Vereine aus dem Landkreis Donau-Ries rund. Der SV Wörnitzstein-Berg gewann in Hollerbach mit 2:1 und kann vom dritten Tabellenplatz nicht mehr verdrängt werden. Im Abstiegskampf unterlag der TSV Rain II in einer torreichen Partie beim direkten Konkurrenten Gundelfingen II mit 4:6 und kann bestenfalls noch einen Relegationsplatz erreichen. Für den SV Holzkirchen besteht nach der 1:6-Schlappe gegen Griesbeckerzell nur noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt.

SC Griesbeckerzell – SV Holzkirchen 6:1 (2:0). Bereits nach zwei Minuten zeigte Schiedsrichterin Paulina Koch auf den Elfmeterpunkt – Strafstoß für Holzkirchen. Allerdings konnte sich Winterzugang Peter Bauer im Zeller Kasten auszeichnen und hielt. Nach einer Viertelstunde fand der SCG besser in die Partie und ging durch Sebastian Kinzel mit 1:0 in Führung (19.). In der Folge bewahrte Bauer seine Elf durch starke Paraden mehrfach vor dem Ausgleich. Dann setzte Christoph Sturm Sebastian Kinzel in Szene, der auf 2:0 erhöhte (37.). Nach der Pause setzte der SCG dort an, wo er vor der dem Seitenwechsel aufgehört wurde. Spielertrainer Matthias Kefer flankte und erneut Kinzel sorgte mit dem 3:0 für klare Verhältnisse (47). Holzkirchens Robert Hopfenmüller wurde nach einer Notbremse des Platzes verwiesen, den fälligen Freistoß versenkte Marius Kefer über die Mauer hinweg zum 4:0 (75.). Nur zwei Minuten später konterte Holzkirchen und traf durch Joshua Zwickel zum 4:1 (77.). Kurz vor Schluss erzielte Nico Koch nach einem Doppelpass mit Impero Occhiuzzi das 5:1 (85.), ehe Kinzel mit dem Schlusspfiff seinen vierten Treffer zum 6:1 erzielte (90.). Zuschauer: 150. (AZ)

