Im Winter gab es noch Konkurrenz: So war die Saison in der B-Klasse

Plus Der SV Amerdingen/Hohenaltheim wurde in der vergangenen Saison Meister - liegt aber nicht in jeder Statistik vorn. Andere Vereine waren im Winter noch dran.

In der Saison 2021/22 erreichte der SV Amerdingen nur den fünften Platz in der B-Klasse Nord, die als Doppelrunde mit nur acht Mannschaften gespielt wurde. In der zurückliegenden Saison waren die Kesseltaler als SG Amerdingen/Hohenaltheim am Start und wurden mit 57 Punkten und 72:29 Toren Meister der B-Klasse Nord. Andere Teams schneiden in manchen Statistiken besser ab.

Denn die Spielgemeinschaft hat weder den besten Sturm noch die beste Abwehr. Auf 76 Treffer kam der TSV Oettingen II und nur 26 Gegentore hat der SC Athletik Nördlingen kassiert. Für den Vizemeister FC Nordries geht die Saison bereits am Freitag weiter, wenn im ersten Relegationsspiel der SSV Peterswörth (Vizemeister der B-Klasse West 2) der Gegner ist.

