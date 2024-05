Letztes Heimspiel und letzte Chance für den SV Holzkirchen

Plus Fußball-Bezirksliga: Die Rieser können immer noch einen Relegationsplatz erreichen. Dafür braucht es einen Sieg über Gundelfingen II und eine Rainer Niederlage.

Trotz der deutlichen 1:6-Niederlage in Griesbeckerzell bleibt die Feststellung: Der SV Holzkirchen ist noch nicht abgestiegen. Der sechs Punkte entfernte TSV Rain II könnte noch eingeholt werden. Dazu bedarf es einerseits eines SVH-Heimsieges gegen den FC Gundelfingen II (diesen Samstag um 15.30 Uhr) und einer Rainer Niederlage beim FC Günzburg.

Allerdings hat auch der FC Gundelfingen II noch die Möglichkeit, die Abstiegsrelegation zu vermeiden und braucht selber die Punkte – eine ungünstige Ausgangslage vor dem letzten Heimspiel der Rieser. Der FCG hat auswärts mehr Punkte als zu Hause (17 gegenüber 14). Das Hinspiel gewann Gundelfingen 2:0. Die vergangenen beiden Auswärtsspiele hat Gundelfingen allerdings verloren. Die von Peter Stegner gecoachten Gärtnerstädter sind nur drei Punkte von Nichtabstiegsplatz zwölf entfernt, könnten somit die Relegation noch vermeiden. Top-Torjäger beim FCG II ist Johannes Hauf mit 14 Treffern.