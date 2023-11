Marktoffingen und Alerheim teilen die Punkte

In der Kreisliga Nord trennen sich Marktoffingen und Alerheim mit 2:2. Die anderen Partien entfallen.

Als einziges Spiel fand in der Kreisliga Nord noch das zwischen Marktoffingen und Alerheim statt. Alle anderen Partien wurden aufgrund des schlechten Wetters abgesetzt.

Der FSV Marktoffingen blieb dabei auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen die SG Alerheim stand es am Ende 2:2 (0:1). Die erste richtige Chance des Spiels hatte die Heimelf in der 23. Minute durch Hannes Reichherzer, der ein Zuspiel von Daniel Gabler aus sechs Metern nicht im Gästetor unterbringen konnte. In der 33. Minute fiel die überraschende Gästeführung: Nach einem Eckball köpfte Luca Greiner ein.

Hitzige Partie mit Chancenplus bei der Heimelf

Kurz nach der Pause glich der FSV aus, Christian Dauser setzte sich auf der rechten Seite durch und seine Hereingabe drückte Hannes Reichherzer über die Linie. Ein Freistoß am Strafraumeck brachte die Gäste erneut in Führung: Sebastian Hertle vollendete direkt. Christian Dauser vergab in der 62. Minute den Ausgleich, als er allein vor dem Gästetorwart auftauchte, aber scheiterte. In der 75. Minute sah Max Bauer die Rote Karte nach einer Notbremse, den daraus resultierenden Freistoß setzte Julian Peiker in die Mauer. Den ersten Nachschuss konnte der Keeper noch abwehren, gegen den zweiten von Lukas Meyer war er chancenlos. Die Heimelf vergab noch beste Chancen zum Sieg. Mit einer besseren Chancenverwertung der Heimelf in der zweiten Halbzeit wäre auch ein Sieg möglich gewesen. ZS: 150. (AZ)

Lesen Sie dazu auch